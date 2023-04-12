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Коммерсантъ FM
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Солнце и ветер ставят рекорды

В 2022 году объем произведенной энергии достиг нового максимума

По данным аналитического центра Ember, объем электроэнергии, выработанной на солнечных и ветряных станциях, достиг в 2022 году нового максимума — 12% от общемирового объема. Исследователи также предположили, что на фоне постоянного роста объемов ВИЭ выбросы в атмосферу от ископаемой энергетики в прошлом году могли достигнуть пика и в будущем будут только снижаться.

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

В опубликованном сегодня исследовании аналитического центра Ember говорится, что по итогам прошлого года солнечная и ветряная энергетика поставили рекорд по выработанным объемам энергии,— теперь их доля в общем объеме вырабатываемой во всем мире электроэнергии достигла нового максимума и составила 12%. Годом ранее эта доля составляла 10%. С учетом таких источников, как атомная и гидроэнергетика, также не выделяющих в атмосферу парниковые газы, доля выработанной электроэнергии также достигла рекорда — 39% от общего объема.

Быстрее всего в прошлом году росла солнечная энергетика — на 24%, на втором месте — ветряная энергетика с ростом на 17%. В Ember подсчитали, что введенных в прошлом году новых мощностей солнечной энергетики хватило бы на годовое обеспечение электроэнергией такой крупной страны, как ЮАР, а новых ветряных мощностей — на почти полное годовое обеспечение Великобритании.

Сообщается, что уже в 60 странах мира солнечные и ветряные станции производят не менее 10% вырабатываемой там энергии.

В традиционных секторах электрогенерации в прошлом году произошли менее значительные изменения — объемы атомной электроэнергии впервые с 2011 года сократились, а гидроэнергетики выросли незначительно из-за меньшего, чем планировалось, ввода новых станций в строй. Угольная электрогенерация в прошлом году выросла на 1,1%, а газовая сократилась на 0,2%.

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Говоря об объемах парниковых выбросов от всей энергетики Ember отмечает, что на фоне роста чистых источников происходит и рост потребления всей энергии в целом. Увеличение спроса и стало главной причиной роста выбросов от мировой энергетики в прошлом году — на 1,3%.

Тем не менее ВИЭ вносят основной вклад в сокращение парниковых выбросов от электрогенерации в целом — без солнечной и ветряной энергетики объемы парниковых выбросов в 2022 году были бы на 20% больше.

Кроме того, Ember полагает, что в 2023 году новые объемы электричества от вводимых в строй солнечных и ветряных электростанций могут покрыть рост энергопотребления в целом. Уже в 2022 году новые объемы энергии от солнечных и ветряных электростанций (557 ТВт•ч) составили 80% от роста спроса на энергию в целом (694 ТВт•ч). В нынешнем году, по прогнозам исследователей, ископаемая энергетика не покажет роста электрогенерации, сократившись на 0,3% (47 ТВт•ч). Таким образом Ember ожидает, что 2022 год может стать пиковым с точки зрения выбросов ископаемой энергетики, и дальше эти выбросы — за счет постепенного роста ВИЭ и сокращения ископаемой энергетики — будут только сокращаться.

Евгений Хвостик

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