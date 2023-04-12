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Коммерсантъ FM
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Reuters: Трамп попросил отложить рассмотрение иска по клевете от Джин Кэролл на месяц из-за внимания СМИ к обвинениям против него

Экс-президент США Дональд Трамп попросил суд Манхэттена отложить судебное разбирательство по делу о клевете, назначенное на 25 апреля, на четыре недели, сообщил Reuters со ссылкой на письмо его адвокатов к окружному судье США Льюису Каплану. Они считают, что перенос необходим из-за повышенного внимания к обвинениям против господина Трампа в СМИ.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Фото: Andrew Kelly/Pool, Reuters

Дональд Трамп

Фото: Andrew Kelly/Pool, Reuters

Адвокаты Дональда Трампа настаивают, что, согласно его праву на справедливое судебное разбирательство, необходим период «охлаждения» после «потока предвзятого освещения в СМИ» и обвинительного заключения прокуратуры по делу о фальсификации документов.

Заседание должно состояться по иску о клевете от писательницы и колумнистки Джин Кэрролл, которая обвинила Дональда Трампа в изнасиловании в 1990-х годах. Иск был подан после того, как господин Трамп отрицал ее обвинения против него.

4 апреля Дональду Трампу предъявили обвинения в «фальсификации деловой документации первой степени» по 34 эпизодам. В прокуратуре отмечают, что конечной целью фальсификаций было сокрытие информации, которая могла помешать победе Дональда Трампа на выборах-2016.

Подробнее обо всех обвинениях против Дональда Трампа — в материале «Ъ» «И дольше века длится Трамп».

Олеся Павленко

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