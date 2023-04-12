Более 12 тыс. человек остались без света в Приморье из-за незаконных работ рядом с ЛЭП

Из-за назаконных работ рядом с линией электропередачи остались без света более 12 тыс. жителей города Артема, пригорода Владивостока. Инцидент произошел поздно вечером 11 апреля. Об этом сообщили в Дальневосточной распределительной сетевой компании.

«В городе Артеме при проведении несанкционированных работ в охранной зоне ЛЭП произошло погашение подстанции "Промузел". Инцидент произошел поздно вечером 11 апреля. В результате чего было нарушено электроснабжение более 12 тысяч потребителей пригорода Владивостока. Отключенная мощность составила 23 МВт»,— сказано в сообщении компании (цитата по «РИА Новости»).

Ремонтные службы обнаружили незаконные работы прямо под ЛЭП и оборванный провод. Восстановительные работы на месте продолжатся 12 апреля. В ночь на 13 апреля также пройдет временное отключение потребителей электроэнергии в Артеме.

Олеся Павленко