Правительство России запретило несколько анаболиков, которые используют как допинг

Правительство России включило в список запрещенных веществ семь анаболических стероидов и четыре стимулятора, которые используют как допинг в спорте. Распоряжение подписал премьер России Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В список внесли анаболические стероиды: атаместан, андростандион, 6-альфа-метил-андрост-4-ен-3,17-дион, тестолактон, трендион, форместан и хлорметиландростендиол. Кроме этого, туда включили психостимуляторы ареколин, ДМБА, октодрин и 2-фенилпропан-1-амин, а также фрагмент гормона роста соматотопина HGH Frag 176-191.

Ранее в МВД сообщали, что эти препараты — модифициварованные варианты препаратов, ранее включенных в список сильнодействующих веществ, отмечает ТАСС. По информации ведомства, они продаются в соцсетях и на специализированных ресурсах и содержатся в биологически активных добавках и предтренировочных комплексах.

Олеся Павленко