Суд распускает «Литейный округ»

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вчера, 11 апреля, удовлетворил иск прокуратуры Центрального района о признании незаконным бездействие депутатов шестого созыва муниципального совета МО «Литейный округ» в течение трех месяцев. Данное решение позволит запустить процедуру роспуска совета. Депутаты намерены обжаловать его в вышестоящем суде, утверждая, что собираться им мешал и. о. главы МО Павел Дайняк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Иск о признании незаконным бездействия совета в течение трех месяцев подала прокуратура Центрального района летом 2020 года. Однако его рассмотрение приостановили из-за параллельных процессов по оспариванию некоторых решений муниципального совета. Муниципальные выборы в Петербурге прошли 8 сентября 2019 году. Большинство мандатов в МО «Литейный округ» по их итогам получили кандидаты от «Яблока»: 11 из 20. В совет также избрались восемь единороссов и один самовыдвиженец.

В тот период депутаты от партии «Яблоко» и юрист, представляющий интересы муниципалов, Александр Кобринский оспаривали изменения, внесенные депутатами пятого созыва в устав муниципального образования. Изменения касались выбора главы: теперь для его избрания нужно было не менее 13 голосов вместо простого большинства, как было раньше. Поправки от депутатов-предшественников не позволили новому созыву переизбрать главу округа. Руководить советом остался единоросс Павел Дайняк. В 2021 году «яблочников» поддержал Конституционный суд, однако сменить главу все равно не вышло. На первом собрании в 2019 году, с которого, по словам депутатов, господин Дайняк ушел, муниципалы выбрали главу «яблочника» Арсения Афиногенова. Однако решение было оспорено в суде.

На заседании 11 апреля суд признал бездействие муниципального совета «Литейный округ» в течение трех месяцев незаконным, тем самым удовлетворив иск прокуратуры Центрального района. Позиция прокуратуры строится на том, что депутаты совета не провели ни одного правомочного заседания после их избрания в 2019 году (в суде оспаривается только период с сентября до конца 2019 года). За это время было проведено два собрания по инициативе Павла Дайняка, на которых присутствовали только депутаты-единороссы. Еще шесть провели депутаты, но на них уже не являлись господин Дайняк и все избранники от партии «Единая Россия».

По словам представителей единороссов, их доверители не получали сообщений о заседаниях. Депутат округа Сергей Трошин отмечает, что они уведомляли коллег о встречах. При этом им письмо об одном из собраний, которое созвал господин Дайняк, пришло уже после того, как оно состоялось». Собрания, согласно закону, может созывать только глава, поэтому без его участия они считаются несостоявшимися. По мнению господина Кобринского, проведенные заседания являются правомочными, так как на них присутствовало необходимое количество депутатов.

«Вы можете собираться вдесятером, заседание будет признано правомочным, но не будет принято ни одного решения по вопросам местного значения. Это также основание для досрочного прекращения депутатских полномочий. <...> Вы собирались, называли это заседанием, но ни одного решения по таким вопросам не принимали. Вы только приняли временный регламент и назначили конкурс на главу местной администрации. В остальном вы решали вопросы личного характера — все, что угодно, но не вопросы местного значения»,— заявил прокурор во время прений.

По мнению Сергея Трошина, дело носит политический характер. «Мы считаем, что это политическое решение по разгону оппозиционного муниципального совета Санкт-Петербурга. Сторона обвинения настаивала на том, что мы не принимали никаких решений местного значения. Мы писали в администрацию города, к нам приходил представитель комитета по законности, правопорядка и безопасности. Однако на эти заседания не приходили представители от партии "Единая Россия". Мы действительно говорили в том числе о других, но не менее важных вопросах. Сейчас хотят оказать давление на всю оппозицию, а также постараться сделать так, чтобы мы не имели возможность баллотироваться на следующих выборах»,— прокомментировал господин Трошин после заседания.

Принятое судом решение позволяет губернатору Александру Беглову инициировать процедуру роспуска совета. Это происходит путем внесения соответствующего законопроекта в Законодательное собрание. Официально следующие выборы депутатов в муниципальные советы Петербурга пройдут в сентябре 2024 года. Пока речи о дополнительных выборах в «распущенные» советы не идет.

Такой процесс уже запущен в МО «Смольнинское». В январе городской суд оставил в силе решение нижестоящий инстанции о признании совета бездействующим. «Бездействовали» депутаты также по причине конфликта с главой муниципалитета, который перестал созывать заседания. В начале апреля на сайте городского правительства опубликовали проект закона о роспуске муниципального совета. После того как документ пройдет антикоррупционную экспертизу, губернатор Александр Беглов сможет его направить его на рассмотрение в ЗакС.

На стадии апелляции находится решение Смольнинского районного суда по идентичному иску от прокуратуры Центрального района к депутатам МО «Лиговка-Ямская». Районный суд признал совет бездействующим в октябре 2022 года.

Надежда Ярмула