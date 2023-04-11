В Саратовской области предложили установить камеры в памятных местах

Спикер Саратовской областной думы Михаил Исаев («Единая Россия») предложил на заседании комитета по делам ветеранов установить камеры в памятных местах. Об этом сообщает пресс-служба регионального заксобрания.

Господин Исаев обратил внимание на участившиеся случаи осквернения памятных мест: «К сожалению, нередко такие поступки совершают дети, которые просто не понимают ценность мемориальной плиты, Вечного огня. Необходимо заниматься разъяснительной работой, а также делать все для защиты памятников, воинских захоронений». Участники заседания поддержали такую позицию.

Ранее в Саратове две девушки сняли на видео и выложили в сеть процесс осквернения Вечного огня возле памятника Борцам Революции 1917 года на Театральной площади в Саратове. 5889079 Глава федерального СК Александр Бастрыкин два раза поручал завести уголовное дело по этому факту. На сегодня наказание понесла только одна из девушек, ей дали пять суток административного ареста. Со второй провели профилактическую беседу.

Дарья Васенина