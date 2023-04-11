В Свердловской области число сообщений о внесудебном банкротстве выросло на 134%

В Свердловской области многофункциональные центры (МФЦ) в первом квартале 2023 года опубликовали 108 сообщений о возбуждении процедур внесудебного банкротства граждан, что на 134,8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, следует из данных Федресурса. По данному показателю регион занимает третье место в стране после Челябинской и Омской областей.

«Интерес к бесплатной процедуре освобождения от долгов возрастает, граждане все лучше разбираются в ее особенностях, поэтому доля отклоненных заявлений снижается»,— пояснил руководитель Федресурса Алексей Юхнин. По его словам, в целом темпы роста банкротств граждан стабилизировались и в ближайшее время вряд ли ускорятся, поскольку эффект новизны процедуры уже себя исчерпал, а экономические факторы не настолько изменчивы, чтобы повлиять на динамику.

По итогам первого квартала 2023 года число свердловчан, включая индивидуальных предпринимателей, признанных банкротами в судебном порядке, выросло на 22,2%, до 2,7 тыс. человек. Объявлений об открытии конкурсного производства в отношении юрлиц и фермерских хозяйств стало меньше на 61,5% — 35 сообщений.

Диана Сунагатуллина

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