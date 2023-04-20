Дефицит авто продолжится до конца года

2022 год для российского автомобильного бизнеса ознаменовался драматическим падением на 59%. Большинство производителей перестали поставлять автомобили, на российском рынке образовался дефицит автомобилей как в массовом сегменте, так и в премиум-классе. Дефицит автомобилей серьезно повлиял на ограничение выбора покупателей. До сих пор в России остаются востребованными такие марки, как Hyundai, KIA, Skoda, Toyota, Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Audi, Porsche — они достаточно удобны в обслуживании, хотя на рынке запчастей к этим машинам также ощущается нехватка оригинальных деталей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор по развитию компании CarCraft Борис Беленький

Директор по развитию компании CarCraft Борис Беленький



К началу 2023 года склады официальных дилеров должны были опустеть. Однако все не так плохо. На фоне реального дефицита автомобилей от дистрибуторов европейских, японских, американских и корейских марок дилеры расширяют предложение официальных поставок от китайских автопроизводителей. Кроме того, на рынке есть те же корейские, японские, европейские модели, которые ввозятся в нашу страну по схеме параллельного импорта. Данная система эффективно работает и в премиальном сегменте.

Легальный ввоз автомобилей в Россию по параллельному импорту стал возможен с мая прошлого года, а в 2023 году Минпромторг РФ увеличил список автомобильных брендов, доступных к ввозу по параллельному импорту. Нововведение 2023 года должно способствовать сокращению дефицита автомобилей массового сегмента на российском рынке. В основном эти автомобили приезжают к нам из Азии и стран ближнего зарубежья.

В нынешних условиях ценообразование на автомобили зависит от следующих факторов: стоимость логистики, если они ввезены по параллельному импорту, и транзакционные издержки. А также фактор, который всегда влияет на стоимость автомобиля — инфляция и курс валют. Кроме того, конечную стоимость автомобиля увеличивает дефицит. При отсутствии возможности доставки автомобиля через ранее организованный канал автосалон увеличивает наценку на оставшиеся машины, так как существует необходимость перекрывать операционные издержки и создавать финансовую подушку.

Для потребителя ситуация с дефицитом новых авто сегодня выглядит так: клиенту предлагается приобрести автомобиль с дополнительной наценкой или записаться в лист ожидания, которое варьируется от трех месяцев до полугода. При этом по факту прибытия заказанного автомобиля из-за инфляции стоимость зачастую увеличивается на 12–13%. Совет для тех, кто намерен приобрести дефицитную новую модель:

мониторить официальные автосалоны, в том числе и в соседних городах, или воспользоваться агрегаторами по поиску нужного автомобиля;

сделав выбор, не затягивать с покупкой, поскольку цена любой модели повышается на 3–4% каждые 1,5–2 месяца;

чтобы минимизировать риски обмана, автомобиль стоит покупать только у проверенного продавца, даже если это касается подержанных автомобилей. На этот случай лучше воспользоваться кредитными средствами, где банки зачастую предлагают реестр добросовестных официальных дилеров. И хотя, по прогнозам АЕБ, продажи легковых авто в текущем году увеличатся на 12%, дефицит как минимум ушедших из России марок будет присутствовать до конца 2023 года.

Борис Беленький, директор по развитию компании CarCraft: