«Rolex не слишком охотно выдает статистику»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, что известно о финансовых показателях и объемах производства Rolex.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Уверена, многие задавались вопросом о том, сколько часов производят такие бренды, как Rolex. И если со многими «такими брендами» ответить на вопрос не так уж и сложно, так как они входят в транснациональные корпорации, которые публикуют ежегодные отчеты, то с самим Rolex все не настолько прозрачно.

К себе на производство клиентов и прессу компания практически не пускает, да и вообще статистку выдает не слишком охотно. Тем не менее, если хорошо поискать, в открытых источниках есть данные, позволяющие посчитать, сколько примерно часов Rolex производит в год и какой доход приносит каждая модель.

Занялся подсчетом онлайн-журнал Quill & Pad. Итак, к каким выводам пришли журналисты? Начнем с того, что исследовали результаты 2021 финансового года, так как по нему было больше данных, чем по 2022-му.

Rolex за 2021-й, по подсчетам журналистов, произвел 1,05 млн часов с выручкой $8,807 млрд. Для сравнения — выручка Cartier за аналогичный период, по данным New York Times, составила $2,615 млрд. Учитывая, что Rolex, в отличие от Cartier, все производит на своих мощностях, цифра в более чем 1 млн часов в год впечатляет.

Неудивительно, отмечает автор статьи Раман Карла, что к 2029 году Rolex планирует запуск новой фабрики, строительство которой обойдется в $1 млрд. Дальше журналист подсчитывает вклад каждой модели в выручку Rolex, используя для этого данные маркетплейса Chrono24. Если есть желание подробнее ознакомиться с методом, то советую прочитать эту и другие статьи автора «Rolex Case Study».

Если сравнивать направления «Классика» и «Профессиональные часы» у Rolex, то чаще продаются первые — 54,5%. И здесь главная модель — DateJust — 49,3% от всей «классики».

А вот данные модели Cellini для сравнения — 0,6% от «классики». Хозяйке на заметку, что покупать, если хотите и правда редкий Rolex.

В «Профессиональных» часах деление более равномерное. Тройка лидеров продаж — Daytona (26,6% от общих продаж этого направления), Submariner (20,6%) и GMT-Master (18,6%).