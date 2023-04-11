Глава МИД Казахстана назвал сотрудничество с Россией приоритетом внешней политики

Объем взаимной торговли России и Казахстана впервые в истории достиг $26,1 млрд. Об этом заявил глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве. По словам господина Нуртлеу, у стран есть все возможности, чтобы довести объем взаимного товарооборота до $30 млрд. Стратегическое сотрудничество с РФ, по его словам, является приоритетом внешней политики Казахстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мурат Нуртлеу

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Мурат Нуртлеу

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В ходе переговоров с Муратом Нуртлеу Сергей Лавров отметил, что Россия видит большие перспективы в развитии сотрудничества с Казахстаном в области мирного атома и газа. «Среди перспективных направлений совместного приложения усилий мы выделяем энергетику. Видим большой потенциал в развитии сотрудничества в области мирного атома и в реализации дорожной карты по взаимодействию в газовой сфере»,— сказал глава российского дипведомства (цитата по ТАСС).

По словам главы МИД России, поступательное движение наблюдается также в сотрудничестве в транзитно-транспортной и логистической сферах. Он подчеркнул, что союзнические отношения Москвы и Астаны являются фактором стабильности в Центральной Азии и Евразии в целом.

«У нас единое мнение, что российско-казахстанское сотрудничество, в том числе в рамках Организации договора о коллективной безопасности, является весомым фактором поддержания стабильности в Центральной Азии и содействует упрочению общеевразийской безопасности в целом»,— отметил он.

Россия остается крупнейшим торговым партнером Казахстана. По результатам 2022 года экспорт из Казахстана в Россию вырос на 25% до $8,8 млрд. Однако показатели импорта снизились на 1,5% и составили $17,3 млрд. Reuters писал, что рост торговли в прошлом году был настолько значительный, что казахстанская таможня была перегружена.

Милена Костерева