Экс-глава совета судей Новосибирской области получила условный срок по делу о разглашении гостайны

К полутора годам условно с испытательным сроком два года приговорили судью Новосибирского областного суда Инну Петрунину, которая обвинялась в разглашении госттайны (ч. 1. ст. 283 УК РФ, максимальное наказание по ней — семь лет лишения свободы). О приговоре «Ъ-Сибирь» рассказали в пресс-службе Томского областного суда, которому поручили рассмотреть дело. Сами слушания проходили в закрытом режиме.

В 2020 году председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин получил согласие Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) на уголовное преследование судьи Новосибирского облсуда Инны Петруниной по ст. 283 УК РФ. В чем конкретно обвинялась судья, неизвестно, поскольку материалы дела имеют гриф «секретно».

Инна Петрунина начала свою судейскую карьеру два десятка лет назад в Железнодорожном райсуде Новосибирска. Она специализируется на рассмотрении гражданских и административных дел и имеет первый квалификационный класс. В 2005 году Инна Петрунина была назначена судьей Новосибирского облсуда, спустя восемь лет ее избрали председателем совета судей Новосибирской области. Сослуживцы высоко отзываются о профессиональных качествах Инны Петруниной. В 2021 году ВКСС приостановила ее полномочия.

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Илья Николаев