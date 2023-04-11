Автомобили MINI получат встроенного английского бульдога

Компания MINI анонсировала внедрение в свои модели английского бульдога — цифровая собака по имени Спайк станет виртуальным помощником водителя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виртуальный ассистент Спайк

Фото: MINI Виртуальный ассистент Спайк

Фото: MINI

Английский бульдог с 2001 года является официальным талисманом британского автопроизводителя. В новых моделях анимированный пес Спайк будет встроен в бортовую мультимедийную систему и станет выполнять роль ассистента для водителя и пассажиров, выполняя их голосовые команды.

Публичный дебют Спайка состоится на концепт-каре MINI Concept Aceman, который покажут в апреле 2023 года на автосалоне в Шанхае. Позднее виртуальный английский бульдог появится в серийных моделях марки.

Максим Вершинин

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