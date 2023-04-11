Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Азербайджан и Казахстан обсудили создание единого оператора для транспортировки нефти

Азербайджан и Казахстан хотят создать совместное предприятие по транспортировке нефти, сообщил вице-премьер Казахстана, министр торговли Серик Жумангарин. На прошлой неделе источники Reuters сообщили, что Азербайджан предложил Казахстану транспортировать по трубопроводу Баку—Супса в 2023 году 5 млн тонн казахстанской нефти.

По словам господина Жумангарина, сейчас стороны изучают создание дорожной карты по устранению узких мест при транспортировке. «Вчера достаточно уверенно обсуждался вопрос о создании совместного предприятия, которое было бы единым оператором на этом транзитном маршруте, со сквозным тарифом, с дешевыми возможностями транзита, применением инновационных технологий»,— рассказал вице-премьер (цитата по Reuters).

Сейчас азербайджанскую нефть экспортируют по нефтепроводу Баку—Тбилиси—Джейхан (БТД). В 2022 году общий объем прокачки по нему составил 29,7 млн тонн, что на 12,6% больше, чем годом ранее. Казахстан и Азербайджан уже договорились о транспортировке 1,5 млн тонн нефти в 2023 году по БТД.

Для Казахстана главным экспортным маршрутом является Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) с конечной точкой на российском морском терминале около Новороссийска. С осени 2022-го нефтяные компании в Казахстане начали тестировать альтернативные маршруты поставок нефти в Евросоюз в обход России, в том числе через каспийский порт Актау в нефтепровод БТД. В ноябре Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить поставки нефти в обход России.

Об ограничении экспорта по КТК в 2022 году — в материале «Ъ» «Нефть дала трещину».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...