Азербайджан и Казахстан обсудили создание единого оператора для транспортировки нефти

Азербайджан и Казахстан хотят создать совместное предприятие по транспортировке нефти, сообщил вице-премьер Казахстана, министр торговли Серик Жумангарин. На прошлой неделе источники Reuters сообщили, что Азербайджан предложил Казахстану транспортировать по трубопроводу Баку—Супса в 2023 году 5 млн тонн казахстанской нефти.

По словам господина Жумангарина, сейчас стороны изучают создание дорожной карты по устранению узких мест при транспортировке. «Вчера достаточно уверенно обсуждался вопрос о создании совместного предприятия, которое было бы единым оператором на этом транзитном маршруте, со сквозным тарифом, с дешевыми возможностями транзита, применением инновационных технологий»,— рассказал вице-премьер (цитата по Reuters).

Сейчас азербайджанскую нефть экспортируют по нефтепроводу Баку—Тбилиси—Джейхан (БТД). В 2022 году общий объем прокачки по нему составил 29,7 млн тонн, что на 12,6% больше, чем годом ранее. Казахстан и Азербайджан уже договорились о транспортировке 1,5 млн тонн нефти в 2023 году по БТД.

Для Казахстана главным экспортным маршрутом является Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) с конечной точкой на российском морском терминале около Новороссийска. С осени 2022-го нефтяные компании в Казахстане начали тестировать альтернативные маршруты поставок нефти в Евросоюз в обход России, в том числе через каспийский порт Актау в нефтепровод БТД. В ноябре Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить поставки нефти в обход России.

Об ограничении экспорта по КТК в 2022 году — в материале «Ъ» «Нефть дала трещину».

Лаура Кеффер