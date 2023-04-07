Reuters: Азербайджан и Казахстан обсуждают транспортировку 5 млн т нефти

Азербайджан предложил Казахстану транспортировать по трубопроводу Баку—Супса в 2023 году 5 млн т казахстанской нефти, сообщили агентству Reuters три источника. В случае достижения договоренности, возможно, это будет нефть с месторождения Кашаган. Также Азербайджан, по словам источников, предложил транспортировку нефти через черноморские порты в Грузии.

Нефтепровод Баку—Супса — трубопровод для транспортировки каспийской нефти от терминала Сангачал близ Баку на Каспии до грузинского порта Супса, расположенного на берегу Черного моря.

Прокачка нефти по Баку—Супса была остановлена весной 2022 года. Вся азербайджанская нефть сейчас экспортируется по нефтепроводу Баку—Тбилиси—Джейхан (БТД). Для Казахстана основным экспортным маршрутом является Каспийский трубопроводный консорциум с конечной точкой на российском морском терминале около Новороссийска.

БТД — трубопровод, предназначенный для транспортировки каспийской нефти к турецкому порту Джейхан, расположенному на берегу Средиземного моря. Извлекаемые запасы Кашагана составляют приблизительно 9–13 млрд баррелей (1–2 млрд т) нефти, сообщает операционная компания North Caspian Operating Company.

Казахстан старается увеличить экспорт нефти в обход России, в этом году он планирует экспортировать 1,5 млн т нефти по БТД.

Мария Федотова