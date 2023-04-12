Ушли в минус

Автомобильные компании время от времени делятся своим именем с совсем вроде бы неавтомобильной продукцией. И речь тут не про пиво в стилистике Tesla Cybertruck и прочую клоунаду Илона Маска. Речь о серьезном бизнесе. Например, относительно недавно владелец бренда Aurus объявил о том, что под этой маркой будет продаваться климатическое оборудование. Отечественный предшественник Aurus в производстве автомобилей высшего класса ЗИЛ когда-то производил холодильники. Как ни странно, их же можно обнаружить в истории сразу нескольких автомобильных гигантов.

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В 1914 году инженер Натаниэл Уэлс представил потенциальным инвесторам Эдмунду Коупленду и Арнольду Госсу проект электрического холодильника. В то время это была новинка не менее революционная, чем автомобиль в конце XIX века. Раньше для хранения продуктов дома использовали ледники. В 1916 году созданная партнерами компания была названа Kelvinator в честь британского физика Уильяма Томсона, барона Кельвина — того самого, который рассчитал температуру абсолютного ноля, и в честь которого потом назвали единицу абсолютной температурной шкалы. Он сделал много открытий в разных отраслях, но для производителей холодильников было важно именно это.

Компания довольно быстро росла, поглощала конкурентов, и в 1923 году имела 80% рынка электрических холодильников в Америке. Кроме того, она первой предложила универсальную систему кондиционирования и отопления для жилья. Стоила система умопомрачительные $7500, как несколько автомобилей, но небольшой спрос все же нашла. Компания заинтересовала известного в ту пору производителя автомобилей — Nash Motors. В 1937 году компании слились, образовав Nash-Kelvinator Corporation. Во время войны компания стала крупнейшим американским производителем вертолетов для армии, хотя по-прежнему выпускала и автомобили, и холодильники — хотя и в меньших количествах. В 1954 году Nash-Kelvinator слилась с еще одним знаменитым американским автопроизводителем, компанией Hudson, образовав American Motors Corporation (AMC).

Впрочем, спустя двенадцать лет автомобилисты решили, что мухи на ветровом стекле должны быть отдельно, а котлеты в морозильнике отдельно, и сконцентрировались на профильном бизнесе, отпустив Kelvinator в свободное плавание.

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Имя нарицательное

В 1915 году свою конструкцию холодильного шкафа придумал Альфред Меллоус. Он основал компанию Guardian Frigerator. Через его партнера об этом узнал Уильям Дюрант, харизматичный основатель General Motors. Он был к тому времени очень богат, и привык действовать импульсивно. Поэтому заметив перспективный бизнес, взял, да и купил его в 1918 году. По его инициативе компания была переименована во Frigidaire и в 1919 году интегрирована в состав Delco, подразделения General Motors.

Название прижилось настолько, что несмотря на существование других брендов холодильников, в американской версии английского, а также во французском и румынском языках «frigidaire» и сейчас употребляется как синоним слова «холодильник». Чутье и в этот раз не подвело Дюранта. К слову, холодильники в первое время были довольно дорогой техникой — они стоили примерно столько же, сколько недорогие автомобили.

Позже Frigidaire стала производить компрессоры для автомобильных кондиционеров — их Delco поставляла не только General Motors, но другим автопроизводителям. Сама Frigidaire выпускала и другие бытовые приборы, в том числе кондиционеры, автоматические стиральные и посудомоечные машины… Компания была продана General Motors лишь 1979 году. Но холодильники, чьи корпуса щеголяли декором не хуже, чем у «Кадиллаков» - над их дизайном одно время трудилась видная «джиэмовская» художница Джейн Ван Алстайн — сегодня можно встретить во многих музеях США, ибо они этого достойны.

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Холодильник против телевизора

Philco, или полностью Philadelphia Battery Company, ведет свою историю с 1892 года. Когда-то компания начинала с выпуска ламп и батарей. Одна из первых выпустила радиоприемник для автомобилей в 1930 году. Позже она расширила гамму как в сторону миниатюрных транзисторных приемников, так и за счет бытовых приборов — в том числе холодильников.

Ford приобрел Philco в 1961, а уже в 1974 решил продать. За дюжину лет альянс компаний чем только ни занимался — от выпуска радиоприемников для автомобилей марки Ford до участия в лунной программе NASA, знаменитой Apollo 8. Что касается холодильников, то тут Ford запомнился знаковой журнальной рекламой со слоганом: «Если вы полагаете, что мы выпускаем только автомобили, то как вам вот эта двухдверная модель?» На фото красовался шкаф, в котором холодильная и морозильная камеры имели собственные дверцы. А текст ниже рассказывал о достижениях автомобильного гиганта в самых разных областях науки и техники.

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Холодный старт

В 1962 году производство холодильников появилось и в сфере деятельности компании Studebaker — ей была куплена Franklin Manufacturing, фирма, выпускавшая холодильное оборудования по заказам различных брендов, как для домашнего использования, так и применения в торговле. Но случилась эта покупка уже на излете истории некогда могущественной автомобильной фирмы, известной у нас грузовиками, поставлявшимися по ленд-лизу и фразой Остапа Бендера «Это ваш родственник Студебеккер? Папа ваш Студебеккер?»

Уже в декабре 1967 года «холодильные» активы Studebaker приобрела компания White. А в 1986 году марка была полностью куплена транснациональным гигантом Electrolux. То есть американские автомобильные компании уже в 70-х избавились от своих холодильных бизнесов, чему в том числе способствовал нефтяной кризис, когда было не до побочных продуктов, с автомобилями бы справиться.

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Повторяя зарубежный опыт

Было время, когда фраза «заменить резину на ЗИЛе» могло звучать не так однозначно. Потому что речь могла идти и о колесах грузовика, и о потрескавшейся резине уплотнителя на дверце холодильного шкафа.

В СССР самые известные и престижные холодильники носили марку ЗИЛ. Точнее, сначала «ЗИС Москва» — поскольку серийный выпуск начался в 1951 году, когда завод еще носил имя Сталина. Внутреннее обозначение модели было ДХ-2, что означало «домашний холодильник, вторая модель», первая была экспериментальной. Бытовой прибор имел довольно скромный морозильник объемом 8 литров, и большую холодильную камеру общим 165 литров.

Почему для производства холодильников выбрали автомобильный завод? Неужели подражали GM и Nash-Kelvinator? Скорее всего, этот опыт был известен советским специалистам, но причины были иными. Вероятно, выбор был сделан исходя из готовности различных предприятий к новым задачам. Все-таки в автопроме уже имели дело с компрессорами и штамповкой металлических панелей, которые были нужны для корпусов холодильников.

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Несомненным достоинство холодильников ЗИС была их крепкая конструкция и приспособленность к специфике того времени — массивная ручка имела встроенный замок, что гарантировало защиту запасов, если холодильник стоял в кухне коммунальной квартиры или в общественной столовой. Недостатками была довольно большая емкость и невысокая мощность — компрессор едва мог поддерживать заявленные минус шесть градусов. Кроме того, стоил холодильник 1150 рублей, что составляло в то время примерно две средних месячных зарплаты. Для большей части населения восстанавливавшейся после войны страны это было дорого.

В 1956 году холодильники были переименованы вместе с заводом, который получил имя своего первого директора Ивана Алексеевича Лихачева. Их производство продолжалось до 1990 года.

Любишь Medoc, люби и холодок

Разумеется, это не вся история, а лишь самая заметная ее часть. Сегодня, например, вы в любом интернет-магазине можете найти, например, холодильники марок Mitsubishi и Hyundai. Имеют ли они отношение к одноименным автомобильным маркам? Напрямую нет, но косвенно — конечно. Или холодильный ларь марки SMEG, стилизованный под переднюю часть Fiat 500 — это коллаборация итальянских производителей бытовой техники с концерном Stellantis? А холодильник Gorenje, в котором безошибочно угадываются черты VW Bully? У каждого из этих проектов своя история, которые лишний раз подтверждают нам, что автомобили и холодильники — это по-прежнему где-то рядом. И климатическое оборудование марки Aurus в этом контексте — не нонсенс, а тренд, которому уже больше века.

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И вот еще, напоследок. Во времена СССР хамоватые таксисты, если пассажир слишком сильно хлопал дверью, делали ему замечание: «дома на холодильнике потренируйся». Явно же неспроста.

Валерий Чусов