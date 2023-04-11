«Пермэнергосбыт» станет крупнейшим частным спонсором ФК «Амкар Пермь»

ПАО «Пермэнергосбыт» (ПЭСК) заключило партнерские соглашения о поддержке с тремя спортивными клубами Пермского края: ФК «Амкар Пермь», женским ФК «Звезда-2005» и гандбольной командой «Пермские медведи». Как сообщил «Ъ-Прикамье» гендиректор компании Игорь Шершаков, общий объем финансовой поддержки трех команд со стороны ПЭСК составит 161,73 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Амкар-Пермь» Фото: ФК «Амкар-Пермь»

Господин Шершаков отметил, что «Пермэнергосбыт» — пермская компания и напрямую заинтересована в развитии спорта на территории региона. «А топовые команды — это локомотив, который создает особую, спортивную атмосферу в регионе, тянет за собой всю отрасль, от дворовых команд до “молодежки”, стимулирует развитие спортивной инфраструктуры. У нас есть желание поддержать пермский спорт, есть и возможность. Прекрасно, когда желания и возможности совпадают»,— сказал гендиректор ПЭСК.

По данным «Ъ-Прикамье», основная часть суммы, которую компания предусмотрела на финансирование спортклубов, будет направлена на поддержку ФК «Амкар Пермь» — ему выделят 80 млн руб. Таким образом, ПЭСК станет крупнейшим частным спонсором футбольного клуба, перед которым краевое правительство поставило задачу выйти в первую лигу в этом сезоне. Регион со своей стороны в этом году увеличил ФК бюджетную субсидию более чем на 100 млн руб. по сравнению с 2021 годом — до 125 млн руб.

Напомним, в этом году условия софинансирования региональных спортклубов изменились: теперь клуб должен привлечь из внебюджетных источников не менее 30% от общего бюджета (ранее — не менее 50%).