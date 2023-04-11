В казну недоложили денег

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Татарстана в первые два месяца 2023 года оказались на 38% меньше, чем это было в январе–феврале 2022 года. Как выяснил „Ъ“, в первую очередь снизились поступления налогов на прибыль и доходы. В результате дефицит казны к началу года уже превысил 13,5 млрд руб. В Госсовете Татарстана считают, что беспокоиться пока преждевременно, не исключая, что часть поступлений задержалась из-за перехода налогоплательщиков на единый налоговой счет (ЕНС). Эксперты же полагают, что на снижение доходов бюджета также повлияли санкции на энергоресурсы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным минфина Татарстана, объем налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета за январь и февраль 2023 года составил 16,3 млрд руб. Это в 1,6 раза, или на 38%, меньше, чем за первые два месяца прошлого года, когда в бюджет поступило 26,2 млрд руб.

Заметнее всего сократились поступления по налогам на прибыль и доходы. В этом году за два месяца поступило 6,9 млрд руб. против 16,2 млрд руб. годом ранее. В результате поступления сократились в 2,3 раза. Доходы от налога на совокупный доход составили 265 млн руб. (в 2022 году за два месяца было 1,11 млрд руб.), от налога на имущество поступили — 673 млн руб. (годом ранее — 3,18 млрд руб.). Поступления по налогам на товары составили 4,7 млрд руб. (практически на уровне прошлого года).

В то же время за отчетный период выросла сумма штрафов, взысканных с граждан и организаций, более чем вдвое — до 905 млн руб. Также до 1,44 млрд руб. увеличились доходы от использования госимущества (годом ранее было 69 млн руб.).

Общие доходы бюджета Татарстана составили в январе–феврале 27 млрд руб. против 30,7 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Минимизировать сокращение удалось за счет безвозмездных поступлений, преимущественно из федерального бюджета. Так, если в 2022 году за два месяца республика получила от федерального центра около 3 млрд руб., то в этом году объем таких поступлений вырос более чем втрое — до 9,8 млрд руб.

В результате по итогам двух месяцев 2023 года республиканский бюджет исполнен лишь на 7,9% от плана (ожидаемые доходы за весь год — 343,9 млрд руб.) против 10% годом ранее. При этом план по налогам на прибыль и доходы в этом году исполнен пока лишь на 3,7%.

Расходы Татарстана в январе–феврале 2023 года превысили 40,5 млрд руб. Таким образом, дефицит казны составил 13,5 млрд руб. (годом ранее был 8,4 млрд руб.)

«Да, снижение есть, конечно»,— согласился в беседе с „Ъ“ глава комитета Госсовета Татарстана по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин («Единая Россия»). Однако он считает, что сокращение поступлений связано прежде всего с переходом налогоплательщиков на единый налоговый счет (ЕНС). Напомним, с начала этого года все налоги перечисляются на единый счет, а налоговики распределяют платеж самостоятельно. «В рамках механизма единого налогового платежа плательщики уплачивают налоги единым платежом в срок до 28-го числа каждого месяца»,— объяснял замминистра финансов Владимир Колычев. По его словам, после распределения эти средства будут отражены в бюджетной отчетности за первый квартал.

Леонид Якунин также считает необходимым дождаться итогов первого квартала 2023 года. «Снижение связано, скорее, с зачислением с единого счета. Там программный продукт плохо пока работает»,— предположил он.

Партнер экспертной группы Veta Александр Терентьев также не исключает, что часть налогов «еще не поступила». Впрочем, оно указывает и на «структурные изменениями в экономике из-за санкций». «Учитывая, что Татарстан имеет большой удельный вес по добыче полезных ископаемых, из-за введенных санкций в отношении российского энергосырья также могли снизиться налоговые поступления»,— предполагает эксперт.

Напомним, Татарстан в 2022 году почти две трети собранных налогов (812 млрд руб. из 1,26 трлн руб.) направил в федеральный бюджет. Налоговые поступления в консолидированный бюджет составили 450 млрд руб. — эта сумма оказалась на треть больше, чем годом ранее. Власти Татарстана выражали удовлетворение тем, как исполнялся бюджет региона в прошлом году. В конце декабря ожидаемые доходы выросли с 300 млрд руб. до 450,8 млрд руб. Дефицит составил 16,1 млрд руб. Такого значительного увеличения параметров бюджета удалось достичь за счет роста поступлений по налогу на прибыль, в том числе от нефтяной отрасли. Министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин указывал, что если сначала республика «финансировала только первоочередные расходы», то потом стала исполнять «все программы полностью». Однако к концу года рост доходов бюджета на фоне снижения цен на нефть замедлился.

Кирилл Антонов