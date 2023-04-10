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Молодежь зовут на заводы

В Нижегородской области зафиксировано сокращение дефицита рабочих

Кадровый дефицит промышленных предприятий за год сократился на 40%, до 9 тыс. человек, заявил начальник управления по труду и занятости Нижегородской области Игорь Пантюхин. Эту тенденцию он объяснил совместными усилиями учебных заведений, заводов и властей по привлечению работников и планированию образовательных программ. Профориентация в школах начинается с шестых классов, в результате рабочие специальности начали интересовать до 60% школьников. Однако зарплаты начинающих специалистов не дотягивают до столичных, и молодежь ищет лучшей жизни в Москве. Сократить миграцию и привлекать на предприятия в службе занятости обещают с помощью современных технологий.

Игорь Пантюхин считает, что трудоустройству молодых специалистов помогла совместная работа с училищами

Игорь Пантюхин считает, что трудоустройству молодых специалистов помогла совместная работа с училищами

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Игорь Пантюхин считает, что трудоустройству молодых специалистов помогла совместная работа с училищами

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Нижегородской области сокращается дефицит рабочих кадров в промышленности, рассказал глава регионального управления по труду и занятости населения Игорь Пантюхин, в конце марта возглавивший ведомство. На пресс-конференции он уточнил, что в годовом выражении этот показатель сократился на 40%, до 9 тыс. человек. «У нас шесть тысяч человек за год трудоустроились. Помогла комплексная работа службы занятости, предприятий и учебных учреждений. Все стали считать, сколько студентов и выпускников требуется предприятиям, кто приезжает и кто уезжает. Стали планировать работу на несколько лет вперед», — рассказал начальник управления.

Ранее власти оценивали нехватку рабочих кадров в региональной промышленности в 15 тысяч человек. При этом в минпромторге Нижегородской области сообщали, что на начало 2023 года в региональную службу занятости было заявлено 52 тыс. вакансий.

В кадрах нуждались 189 нижегородских предприятий, в том числе оборонные — завод имени Свердлова, «Буревестник», «Сокол» и другие, особенно в связи с кратным ростом гособоронзаказа из-за военной спецоперации на Украине.

Для региона остается актуальной проблема оттока кадров, добавил господин Пантюхин. Несмотря на то, что среднее специальное образование хотят получить 60%–70% школьников, поступать в техникумы спешат немногие. Дело в том, что перспективных молодых специалистов бронируют не только нижегородские заводы, но и производственные компании Москвы, предлагающие более высокий уровень зарплат и комфортные условия для жизни.

«Молодые люди ищут лучшей жизни и уезжают в Москву, потому что средний уровень зарплаты для начинающего специалиста — около 36 тыс. руб. Это ниже, чем средний заработок по Нижегородской области. Иногда приходится танцы с бубнами устраивать, чтобы они здесь остались», — добавил руководитель службы занятости.

В основном заводам сейчас требуются рабочие специальности: станочники, сварщики, фрезеровщики, слесари, токари, электромонтеры и механики, добавила директор Нижегородского центра занятости Елена Кириличева. Свыше 4 тыс. рабочих мест нижегородские предприятия планируют представить в рамках всероссийской ярмарки вакансий, которая пройдет в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Павлово и Сергаче 14–16 апреля.

Презентация вакансий пройдет в VR-формате, чтобы соискатели могли виртуально примерить на себя роль рабочего того или иного завода, подчеркнула госпожа Кириличева.

По ее словам, высокий спрос на рынке труда подогревает уровень обучения в техникумах и вузах: специалистов готовят по заказу работодателей. Изменился и подход к позиционированию рабочих профессий.

«Мы начинаем вовлекать детей в профориентацию с 6 класса школы, чтобы показать, что токарь — не тот измазанный в масле дядька, а работник в красивой форме, который нажимает красивые кнопочки. Они видят это благодаря и VR-технологиям. А когда мы озвучиваем им перспективную зарплату, у них начинают гореть глаза. Однако нужно прикладывать большие усилия, чтобы открыть детям лицо рабочих профессий», — отметила руководитель Центра занятости.

По словам менеджера по подбору персонала АО НПО «Эркон» Олеси Богаевой, они начали привлекать к стажировке и работе подростков.

«Мы нанимаем кандидатов и без опыта работы для обучения по системе наставничества. У нас на постоянной основе работают несовершеннолетние ребята, которые прекрасно себя проявили. Один из них уже выбрал учебу в электротехническом колледже и хочет продолжить карьеру у нас, а другой ищет заочную форму обучения, чтобы продолжить работать. Мы ушли от стереотипа о том, что подростки безответственные сотрудники», — рассказала она.

Директор Нижегородского радиотехнического колледжа Ирина Кормщикова добавила, что у молодежи появилось желание посещать сразу несколько предприятий, чтобы сравнить и оценить возможности будущей работы. Впрочем, по мнению экспертов, многие молодые люди предпочитают сейчас заработки в интернете, а учиться идут на IT-специальности в надежде на высокие заработки в этой сфере — то есть, чтобы восстановить среди молодых престиж рабочих профессий, потребуется от пяти до десяти лет.

Владимир Зубарев

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