Борца с наркотиками приняли за мошенника

ФСБ задержала начальника управления по контролю за оборотом наркотиков (УНК) ГУ МВД по Свердловской области Ивана Ергеледжи. По сведениям «Ъ-Урал», он находится в изоляторе по подозрению в мошенничестве. В полиции устанавливают причастность силовика к преступлению и обещают принять «адекватные меры реагирования», если информация подтвердится. Некоторое время назад местные СМИ сообщали о неудовлетворительном психологическом состоянии коллектива УНК, за что полковник Ергеледжи получил выговор от московской инспекции МВД.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ФСБ пока не комментируют задержание полковника полиции Ивана Ергеледжи

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ В ФСБ пока не комментируют задержание полковника полиции Ивана Ергеледжи

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

О задержании начальника УНК ГУ МВД по Свердловской области Ивана Ергеледжи стало известно утром в понедельник, 10 апреля. По данным источника «Ъ-Урал», близкого к правоохранительным органам, полицейского подозревают по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Сейчас полковник Ергеледжи находится в изоляторе временного содержания, в ближайшее время ему должны избрать меру пресечения.

Портал 66.ru сообщил, что силовика задержали в Первоуральске, когда «кто-то из сотрудников передал ему деньги», но при этом в составе преступления коррупционной составляющей якобы нет.

Иван Ергеледжи родился в 1979 году в Первоуральске. В 2012 году окончил Уральский юридический институт МВД России. За годы службы в правоохранительных органах прошел путь от милиционера патрульно-постовой службы Первоуральска до начальника отделения управления по борьбе с организованной преступностью УУР ГУ МВД по Свердловской области. В 2019 году полковник Ергеледжи был назначен начальником ОВД Верхней Пышмы, а в 2021 году — главой управления по контролю за оборотом наркотиков регионального главка.

В пресс-службе УФСБ от комментариев отказались. Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал «Ъ-Урал», что сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности регионального главка устанавливают «более подробные и точные обстоятельства произошедшего». «По итогам мероприятий будет принято обоснованное решение с принятием адекватных мер реагирования в случае, если информация о противоправной деятельности должностного лица найдет свое подтверждение»,— отметил полковник Горелых.

По данным источника «Ъ-Урал», когда Иван Ергеледжи занял должность начальника управления по контролю за оборотом наркотиков, в подразделении начались разногласия между сотрудниками. В частности, у Ивана Ергеледжи был длительный конфликт с заместителем Владиславом Гусевым.

Городской портал Е1.ru сообщил, что после «реформ», которые Иван Ергеледжи начал проводить в управлении, у антинаркотического подразделения критически снизилась раскрываемость. Так, за 2022 год, по различным оценкам, этот показатель упал на 30–35%, а нехватка сотрудников «приближается к 40–50%». По данным издания, в результате проверки, которую проводила московская инспекция МВД, УНК получило «неуд» из-за неудовлетворительного психологического состояния коллектива. Так, 84% сотрудников заявили, что не готовы служить до предельного возраста, а намерены уволиться из правоохранительных органов или перевестись в другое подразделение в случае возможности. Сотрудники отметили низкую степень доверия руководителю подразделения, а также непосредственному руководителю. В результате, по данным Е1.ru, Иван Ергеледжи получил выговор.

Соучредитель фонда «Город без наркотиков» Андрей Кабанов в разговоре с «Ъ-Урал» отметил, что за последние несколько лет полиция научилась бороться с незаконным оборотом наркотиков. «Фонд больше не сотрудничает с правоохранительными органами по оперативной линии. Сейчас почти в 100% случаев торговля идет через интернет и мессенджеры, и силовики научились отслеживать и пресекать продажу, в том числе через анонимные каналы. Не могу сказать, что это заслуга Ергеледжи, поскольку не знаю ни его, ни как он управлял подразделением»,— отметил господин Кабанов.

Илья Смирнов