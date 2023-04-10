В Адыгее администратора Telegram-канала заподозрили в вымогательстве 30 тысяч рублей

Администратора Telegram-канала «Нетипичная Адыгея» 49-летнего Михаила Павлухина подозревают в вымогательстве 30 тыс. руб. у жителя Майкопа. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил источник в силовых структурах.

По предварительным данным, Павлухин угрожал потерпевшему распространением сведений, которые порочат его репутацию. По данным следствия, с мобильного телефона подозреваемого было отправлено сообщение: «Да на тебя столько компромата, что можно сезон кормиться. Предложение действительно до 12:00. Потом будет 50. Просто материала накопилось столько, что убрать тебя дело техники. Думай, но не долго. В твоих же интересах отделаться дешевле».

13 февраля против Михаила Павлухина было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 163 УК РФ (предполагает максимальное наказание до четырех лет лишения свободы).

Наталья Решетняк

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