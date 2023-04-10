«Координально» и «янот»: какие ошибки допустили участники Тотального диктанта в Новосибирске

Организаторы Тотального диктанта рассказали про ошибки, которые чаще всего допустили участники образовательной акции в Новосибирске. В их числе: «янот», «борсук», «муровей» и «рябчек». Акция прошла в регионах России 8 апреля.

«В этом году пальма первенства за двумя словами - "кардинально", которое люди упорно пишут как "координально", и "сызмальства" - такое народное, просторечное... Мы выявили девять вариантов написания этого слова», - рассказала руководитель проверочного пункта в НГТУ Галина Мандрикова.

Всего в Новосибирске в диктанте приняли участие 4,5 тыс. человек, что на 58% больше, чем годом ранее. В 2019 году количество участников акции превышало 6,9 тыс. человек.

В 2023 году диктант в городе писали на 88 площадках (в прошлые годы их было около 70) — в основном традиционно это были вузы, школы и библиотеки, отмечают организаторы.

Сейчас идет процесс проверки работ, которая завершится к 20 апреля. По данным доцента кафедры современного русского языка НГПУ Марины Шпильман, трудным для большинства пишущих оказались наречия, написание «не» и «ни».

Текст диктанта 2023 года оказался более легким, чем в прошлом году, считают филологи. Автором текста Тотального диктанта в 2023 году стал писатель из Владивостока Василий Авченко, который написал текст о путешественнике, писателе, исследователе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.

В 2023 году Тотальный диктант прошел в двадцатый раз. Впервые он состоялся 11 марта 2004 года в НГУ по инициативе активистов студенческого клуба.

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Лолита Белова