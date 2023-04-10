Российский гиперкар Flanker F установил рекорд России в дрифте

Российский гиперкар Flanker F установил рекорд России по скорости постановки в дрифт — рекордсменом стал создатель автомобиля, пилот Российской дрифт-серии RDS GP Сергей Кабаргин.

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Рекорд был установлен в рамках фестиваля автоспорта «Дни скорости на льду Байкала». За рулем Flanker F, оснащенного 650-сильным компрессорным 6,2-литровым V8, Сергей Кабаргин показал скорость инициации заноса 262,7 км/ч. Это первое официальное достижение в этом зачете в истории России.

До этого в 2019 году на гиперкарах Flanker F на «Байкальской миле» Сергей Кабаргин и Аркадий Цареградцев установили рекорд скорости — 239,7 км/ч — постановки в парный дрифт парно. В 2022 году на том же мероприятии Сергей Кабаргин побил свой прежний рекорд, показав скорость в 252,14 км/ч.

Напомним, Flanker F и Сергей Кабаргин устанавливали рекорды скорости постановки в дрифт и ранее, но до 2023 года в отсутствие регламента и официальных правил все достижения считались неофициальными.

Максим Вершинин

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