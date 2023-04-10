С бывших владельцев «Русграда» пытаются взыскать 27 млн рублей за причиненные убытки

С бывших совладельцев «Русграда» (находится в стадии банкротства) пытаются взыскать более 27,1 млн руб. в качестве причиненных строительной компании убытков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как следует из сообщения на Федресурсе, соответствующее заявление в суд 4 апреля подал и. о конкурсного управляющего Виталий Тихомиров. Взыскать средства хотят с Мирдагаяна (Михаила) Абсалямова, Евгения Брулева и Павла Абсалямова. Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, Михаил и Павел Абсалямовы, а также Евгений Брулев имели доли в строительной компании «Русград».

Напомним, «Русград» известен как строитель аэропорта Кольцово, выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО», гостиницы «Анжело», ангарного комплекса «Уральских авиалиний». Как писал «Ъ-Урал», осенью 2021 года Арбитражный суд Свердловской области начал процедуру банкротства компании.

«Привлечение контролирующих должника лиц (КДЛ) к субсидиарной ответственности в рамках банкротных процедур на сегодняшний день является достаточно распространенной на практике и действенной мерой. Как правило, именно за счет субсидиарной ответственности кредиторы и надеются погасить имеющуюся задолженность. Ответственность каждого конкретного КДЛ должна быть пропорционально степени вины, которая подлежит доказыванию в рамках судебного дела»,— рассказала руководитель практики недвижимости и строительства коллегии адвокатов «Регионсервис» Анна Жолобова.

По словам руководителя екатеринбургского офиса юрфирмы Арбитраж.ру Артема Комсюкова, взыскатель имеет право предъявить требование ко всем должникам сразу или к любому из них. «Конкурсный управляющий может направить исполнительные листы приставам, в банки, в которых у ответчиков (КДЛ) открыты счета, продать права требования убытков как дебиторскую задолженность с торгов или отдать кредиторам "Русграда" в качестве отступного — исполнение долга. Но вначале убытки требуется взыскать в суде»,— прокомментировал он.

Господин Комсюков добавил, что для привлечения контролирующих должника лиц заявитель должен доказать, что банкротство наступило в результате их недобросовестных действий.

Ранее управляющий подал заявление в суд о признании недействительными многомиллионные выплаты Михаилу Абсалямову.

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