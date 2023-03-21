Конкурсный управляющий пытается признать недействительными многомиллионные выплаты основателю «Русграда»

Конкурсный управляющий строительной компании «Русград» (находится в стадии банкротства) подал заявление о признании недействительными нескольких сделок, узнал «Ъ-Урал» из сообщения на Федресурсе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как указано на сайте, управляющий через суд пытается признать незаконными перечисления денежных средств бывшему владельцу компании Мирдагаяну (Михаилу) Абсалямову. Напомним, «Русград» известен как строитель аэропорта Кольцово, выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО», гостиницы «Анжело», ангарного комплекса «Уральских авиалиний». Как писал «Ъ-Урал», осенью 2021 года Арбитражный суд Свердловской области начал процедуру банкротства компании.

Управляющий Виталий Тихомиров пытается признать недействительными транзитные перечисления средств через аффилированное лицо СК «Прогресс» в пользу господина Абсалямова. Сумма перечислений превышает 31 млн руб.

«О признании недействительными перечислений в пользу Абсалямова Мирдагаяна Наринбиковича платежей в общей сумме 36,6 млн руб., — говорится в тексте сообщения. — В том числе переплаты по зарплате в размере прямых платежей со счетов должника в сумме 30,1 млн руб., начислению и выплате дивидендов в сумме 6,4 млн руб.».

Также недействительной хотят признать сделку трудовых отношений между Мариной Тагановой и компанией «Русград», а именно выплату зарплаты — 2,9 млн руб. Напомним, в июне 2018 года у «Русграда» сменился владелец — вместо основателя компании Михаила Абсалямова им стала Марина Таганова. В 2020 году владельцем СК «Русград» на несколько месяцев стала Екатерина Воронова. С апреля 2021 года владелец и гендиректор компании — Сергей Богомяков.

Заявление было подано в Арбитражный суд Свердловской области 19 марта.

Как объяснил руководитель екатеринбургского офиса юрфирмы Арбитраж.ру Артем Комсюков, по закону о банкротстве арбитражный управляющий обязан действовать добросовестно и в интересах конкурсной массы, то есть совершать действия для ее сбережения и пополнения.

«Один из основных способов пополнение конкурсной массы является оспаривание сделок должника, под которыми в том числе понимаются платежи. Если управляющий видит подозрительный платеж в пользу контролирующего должника или заинтересованного лица, его прямая обязанность оспорить его. Таким образом управляющий возвращает выведенные в преддверии банкротства активы и защищает права кредиторов»,— прокомментировал «Ъ-Урал» господин Комсюков.

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