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Коммерсантъ FM
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Живущие в Грузии россияне зарегистрировали более 5,3 тыс. предприятий с начала 2023 года

С января по апрель 2023 года граждане РФ, живущие в Грузии, зарегистрировали в Службе государственного реестра при Министерстве юстиции 5332 новых субъекта предпринимательства. Такие данные приводит Национальная служба статистики (НСС) при правительстве Грузии в ответ на запрос журналистов.

По данным НСС, с марта по декабрь 2022 года россияне зарегистрировали в Грузии около 15 тыс. предприятий различного типа.

В большинстве случаев граждане РФ регистрируются в качестве индивидуального предпринимателя. С января нынешнего года россиянами также зарегистрировано около 200 обществ с ограниченной ответственностью (ООО) в основном в сфере дизайна и IT-бизнеса.

НСС приводит уточненные данные по месяцам:

  • январь — 1363 (в том числе 3 некоммерческих юридических лица и 53 ООО);
  • февраль — 2649 (в том числе 3 некоммерческих юридических лица и 62 ООО);
  • март — 1320 (в том числе 2 некоммерческих юридических лица и 76 ООО).

В основном предприятия регистрируют либо регистрируются в качестве индивидуального предпринимателя те россияне, которые переехали на ПМЖ в Грузию после начала военной операции на Украине. В их числе, по разным данным, от 100 тыс. до 130 тыс. человек.

Георгий Двали, Тбилиси

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