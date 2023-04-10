В Екатеринбурге продали старинный особняк, который раньше занимал Коляда-театр

Памятник архитектуры «Дом М.И. Маева» на ул. Тургенева, 20-22 продали на торгах за 6 млн руб. Как сообщает Фонд имущества Свердловской области, старинное здание выкупило ООО «ВК Плюс». Отметим, в прошлом году компания арендовала дом писателя Аркадия Гайдара у Ельцин Центра.

В деревянном особняке с мезонином площадью 286 кв. м на ул. Тургенева раньше размещался Коляда-театр. Здание не могли продать много лет. В 2020 году за объект просили 11,1 млн руб. Здание построили в 1917 году на правой стороне улицы Тургенева. Дом являлся составной частью усадьбы наследников чиновника И.П. Маева. К настоящему времени постройки, входившие в комплекс (флигель, службы и баня), утрачены.

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