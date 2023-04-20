Продавцам подобрали инструменты

Несмотря на экономическую турбулентность, российский рынок онлайн-торговли показывает высокие темпы роста. В 2022 году онлайн-продажи в стране выросли на 38%, до 5,7 трлн руб., что сделало местный рынок онлайн-торговли самым быстрорастущим в мире. Наибольшими темпами в России растут обороты крупнейших маркетплейсов, что стимулирует выход на них новых продавцов и повышает среди них конкуренцию. На этом фоне одним из трендов рынка онлайн-торговли становятся инвестиции селлеров в повышение продаж на площадках, в том числе за счет новых аналитических инструментов, позволяющих, например, вывести свой товар в топ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

По итогам 2022 года Россия возглавила рейтинг стран по темпам роста рынка онлайн-торговли, следует из исследования агентства Data Insight. Оборот онлайн-продаж в стране за этот период увеличился на 38%, до 5,7 трлн руб. год к году, а количество выполненных заказов — на 64%, до 2,8 млрд штук. В результате доля e-commerce в России достигла 14% от всего рынка ритейла и 29% — от непродовольственного ритейла. Для сравнения, оборот онлайн-рынков Филиппин и Индии в 2022 году рос лишь на 26% в каждом случае.

Наибольшие темпы роста на российском рынке продолжают показывать крупные универсальные маркетплейсы. По данным агентства, за 2022 год их доля поднялась с трети до почти половины общего объема продаж, а по количеству заказов возросла с 62% до 71%. В 2022 году, по подсчетам аналитиков, в деньгах рынок онлайн-торговли в России вырос на 1,55 трлн руб. И половина этого роста пришлась на Wildberries, а в сумме три крупнейших маркетплейса обеспечили более 80% от всего прироста рынка, отмечают в агентстве. Как указывают аналитики, одна из причин ускорения перетока потребителей на маркетплейсы — уход части игроков, товары которых перестали быть доступными в фирменных магазинах и остались только на универсальных онлайн-платформах.

Это, в свою очередь, вовлекает в торговлю на маркетплейсах все больше участников. По данным «Тинькофф» eCommerce, за год со второго квартала 2021 года по второй квартал 2022 года число активных продавцов на маркетплейсах выросло почти в три раза. Только на Wildberries, согласно Data Insight, на середину 2022 года было 840 тыс. активных аккаунтов селлеров. Маркетплейсы оцениваются продавцами как очень эффективный канал продаж, отмечают в агентстве по результатам своего опроса. По этим данным, в 2022 году 64% селлеров на маркетплейсах сообщили о росте продаж, и только 46% отметили рост продаж через собственный интернет-магазин.

Бурный рост числа продавцов и интереса к маркетплейсам повышает роль сервисов, которые призваны облегчить селлерам бизнес в условиях растущей конкуренции. Подобное решение «Аналитика маркетплейсов» в рамках развития продуктов для сегмента малого и микробизнеса недавно запустил «МегаФон». Новый сервис дополняет запущенный компанией в октябре 2022 года «Единый кабинет продавца», созданный в первую очередь для управления продажами. Он позволяет размещать товары, изменять их описание, принимать заказы и управлять остатками на разных маркетплейсах в едином окне. «В совокупности два решения должны полностью закрыть потребности селлеров и стать незаменимыми инструментами для старта и роста бизнеса на маркетплейсах»,— считает Инна Михайловская, директор департамента по маркетингу корпоративного бизнеса «МегаФона».

Пока «Аналитика маркетплейсов» работает только с Wildberries, где ее могут использовать как действующие селлеры, так и потенциальные. До конца года к решению планируется подключить Ozon. Продавцам новый сервис должен помочь найти наиболее прибыльную нишу, проанализировать отдельную категорию, работу конкретного бренда или поставщика, понять, как улучшить карточку товара и вывести ее в топ. В разделе «Анализ конкурентов» можно проанализировать рынок и тренды более чем по 30 параметрам, выделить лидеров и после перейти к конкретной категории, бренду, поставщику и товару, скачать отзывы нужной звездности и добавить карточку товара в мониторинг.

Действующим продавцам «Аналитика маркетплейсов» обещает автоматически предоставлять взаимосвязь между ростом и падением продаж благодаря автоматизации множества расчетов и исследований. Также доступна статистика по запросам товаров и остаткам, корреляция выручки с товарными запасами, скидками и иными параметрами. Кроме того, решение позволяет увидеть число показов карточки товаров, по какому числу показов ранжируется артикул, среднедневную частотность запросов. А на основе этих показателей можно наглядно увидеть результат проведенной SEO-оптимизации. «Аналитика маркетплейсов» предоставляется в пакетах «базовый», «расширенный» и «профессиональный», которые для абонента оператора доступны со скидкой от 2,2 тыс. руб. в месяц, также предоставляется семидневный бесплатный тестовый период.

В Ozon говорят, что предприниматели используют широкий набор аналитических инструментов площадки, которые помогают нарастить продажи, и число таких продавцов постоянно растет. А в Wildberries отметили, что рост интереса к онлайн-торговле со стороны предпринимателей сопровождается ростом предложения сервисных решений для продавцов.

Взрывной рост вложений в продвижение на маркетплейсах называют одним из трендов российского рынка онлайн-торговли и в агентстве Data Insight. Очевидно, что потенциал роста оборотов рынка далеко не исчерпан, и у работающих на универсальных онлайн-площадках предпринимателей остаются стимулы наращивать продажи быстрее конкурентов. По прогнозу агентства, в 2023 году оборот российского рынка онлайн-торговли вырастет на 30%, до 7,4 трлн руб., а число выполненных заказов достигнет 4,6 млрд штук. Одновременно доля двух крупнейших маркетплейсов в денежном обороте рынка достигнет 53%, а по количеству выполненных заказов — 77%.

Антон Степанов