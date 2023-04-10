Дмитрий Рыболовлев ликвидирует бывшую пермскую инвесткомпанию

Пермское ЗАО «Инвестиционная компания “Финансовый Дом”» направило в ФНС заявление о ликвидации юридического лица. По данным «СПАРК-Интерфакс», заявление было подано 4 апреля. Ожидается, что к 12 апреля налоговая подготовит все необходимые документы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Архив "Ъ-Прикамье" Фото: Архив "Ъ-Прикамье"

ЗАО «ИК “Финансовый Дом”» контролируется российским предпринимателем Дмитрием Рыболовлевым. Компания работала на рынке ценных бумаг с 1990-х годов. Осенью 2021 года стало известно, что ЗАО сворачивает деятельность. Топ-менеджмент компании создал новое юрлицо — ООО «ИК “Финдом”», которое продолжает дело ЗАО в части развития клиентского бизнеса. У ЗАО «ИК “Финансовый Дом”» в ноябре прошлого года были аннулированы все четыре имевшиеся лицензии. При этом ранее источники сообщали, что господин Рыболовлев планирует сохранить это юрлицо и использовать для благотворительных проектов в РФ, не связанных с коммерческой деятельностью.

Сейчас в Перми действует еще одна инвесткомпания, подконтрольная господину Рыболовлеву - АО «Каменный пояс». В отношении данного юрлица решения о ликвидации не принимались.