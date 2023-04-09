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Коммерсантъ FM
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22-й тур

«Спартак»—«Динамо» 3:3

Соболев, 7, 88 (пен.); Кейта, 40 — Захарян, 35; Соболев, 40+3 (автогол); Макаров, 66.

«Ахмат»—«Урал» 2:0

Харин, 4; Бериша, 57.

«Торпедо»—«Факел» 2:0

Кухарчук, 34; Нетфуллин, 90+1.

«Сочи»—«Крылья Советов» 1:2

Нобоа, 87 — Гапонов, 52; Костанца, 73.

ЦСКА—«Химки» 3:0

Обляков, 33; Зайнутдинов, 37; Карраскаль, 61.

«Краснодар»—«Пари Нижний Новгород» 3:1

Кривцов, 4, 14; Кордоба, 62 — Сулейманов, 71 (пен.).

«Локомотив»—«Зенит» 1:2

Глушенков, 26 — Вендел, 40; Погостнов, 77 (автогол).

Турнирная таблица

И В Н П М О

1. «Зенит» 22 17 3 2 57:11 54

2. «Ростов» 21 13 5 3 38:28 44

3. «Спартак» 22 12 6 4 48:27 42

4. ЦСКА 22 12 5 5 40:20 41

5. «Ахмат» 22 11 3 8 33:29 36

6. «Динамо» 22 10 6 6 39:29 36

7. «Краснодар» 22 10 5 7 47:36 35

8. «Оренбург» 21 10 2 9 41:41 32

9. «Сочи» 22 9 4 9 32:41 31

10. «Урал» 22 7 4 11 24:35 25

11. «Локомотив» 22 7 4 11 32:39 25

12. «Крылья Советов» 22 6 6 10 23:33 24

13. «Нижний Новгород» 22 5 4 13 24:44 19

14. «Факел» 22 2 11 9 27:41 17

15. «Химки» 22 3 4 15 19:50 13

16. «Торпедо» 22 3 4 15 15:35 13

  • Газета «Коммерсантъ» №61/П от 10.04.2023, стр. 12

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