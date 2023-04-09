«Спартак»—«Динамо» 3:3
Соболев, 7, 88 (пен.); Кейта, 40 — Захарян, 35; Соболев, 40+3 (автогол); Макаров, 66.
«Ахмат»—«Урал» 2:0
Харин, 4; Бериша, 57.
«Торпедо»—«Факел» 2:0
Кухарчук, 34; Нетфуллин, 90+1.
«Сочи»—«Крылья Советов» 1:2
Нобоа, 87 — Гапонов, 52; Костанца, 73.
ЦСКА—«Химки» 3:0
Обляков, 33; Зайнутдинов, 37; Карраскаль, 61.
«Краснодар»—«Пари Нижний Новгород» 3:1
Кривцов, 4, 14; Кордоба, 62 — Сулейманов, 71 (пен.).
«Локомотив»—«Зенит» 1:2
Глушенков, 26 — Вендел, 40; Погостнов, 77 (автогол).
Турнирная таблица
И В Н П М О
1. «Зенит» 22 17 3 2 57:11 54
2. «Ростов» 21 13 5 3 38:28 44
3. «Спартак» 22 12 6 4 48:27 42
4. ЦСКА 22 12 5 5 40:20 41
5. «Ахмат» 22 11 3 8 33:29 36
6. «Динамо» 22 10 6 6 39:29 36
7. «Краснодар» 22 10 5 7 47:36 35
8. «Оренбург» 21 10 2 9 41:41 32
9. «Сочи» 22 9 4 9 32:41 31
10. «Урал» 22 7 4 11 24:35 25
11. «Локомотив» 22 7 4 11 32:39 25
12. «Крылья Советов» 22 6 6 10 23:33 24
13. «Нижний Новгород» 22 5 4 13 24:44 19
14. «Факел» 22 2 11 9 27:41 17
15. «Химки» 22 3 4 15 19:50 13
16. «Торпедо» 22 3 4 15 15:35 13