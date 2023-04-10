Врач-освободитель

Как стало известно “Ъ”, начальники СИЗО «Матросская Тишина» и медико-санитарной части 77 ФСИН России дали показания по резонансному уголовному делу Александра Кравченко — бывшего руководителя расположенной в этом изоляторе больницы, которая считается крупнейшей в пенитенциарной системе. Изначально следствие обвиняло медика в том, что он способствовал освобождению заключенных за деньги, но факты коррупции не подтвердились, и заслуженному врачу вменили стремление разгрузить изолятор из ложного понимания распоряжения его руководства, а также карьерных интересов. Сам он настаивает на том, что лишь выполнял свой долг, спасая жизни тяжелобольных. На свободе же никто из них не совершил ничего предосудительного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Кравченко

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Александр Кравченко

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

На очередном заседании Преображенского райсуда Москвы, прошедшем за закрытыми дверями, дала показания полковник Галина Тимчук, с 2014 года возглавляющая медико-санитарную часть (МСЧ) 77 ФСИН России. Это учреждение имеет подразделения во всех московских СИЗО и два обособленных филиала-стационара — «Психиатрическая больница» и «Больница», которая расположена на территории «Матросской Тишины». Начальником последней с конца 2019 года являлся подполковник Кравченко, зарекомендовавший себя, по словам госпожи Тимчук, грамотным руководителем. В частности, как отметила глава МСЧ, он поднял статус больницы, сплотив ее коллектив, и снизил отток сотрудников, сократив имевшийся некомплект с 38% до 18%. Офицер-медик, по данным своего экс-руководителя, также увеличил «хирургическую активность» с привлечением новых специалистов. До его прихода на должность в больнице в 2018–2019 годах проводилось около 100 операций заключенным, в напряженном «ковидном» 2020 году удалось выйти на цифру 190, а в следующем провести около 350 операций. При невозможности провести хирургическое вмешательство на месте больного приходилось вывозить в «гражданский» стационар. Это было неудобно и для СИЗО, которому надо было каждый раз выделять четверых вооруженных конвоиров, и для «штатских» врачей и их пациентов, которых нервировали больные-заключенные.

«Утверждение обвинения, что Александр Кравченко пытался освобождением больных заключенных разгрузить "Матросскую Тишину", полковник Тимчук сочла несостоятельным»,— пояснил адвокат подсудимого Дмитрий Рощин. По его словам, полковник Тимчук привела цифры: переполненность московских СИЗО в среднем держится на уровне не менее 10%, что в пересчете на СИЗО-1 «Матросская Тишина», в котором находится около 1,7 тыс. человек спецконтингента, в 2020 году могло составлять от 100 до 150 лишних человек. При таких обстоятельствах освобождение четверых осужденных никак не могло повлиять на эти цифры. Кроме того, сама карьера главы больницы зависела не от числа заключенных, а лишь от его работы как медика.

Начальник СИЗО «Матросская Тишина» Сергей Бобрышев также, как сообщил защитник обвиняемого, фактически не смог подтвердить выводы следствия и свои прежние показания о корыстном мотиве Александра Кравченко в «разгрузке» в 2020 году изолятора. Как оказалось, в том году господин Бобрышев вообще не работал в «Матросской Тишине», а служил в другом учреждении ФСИН России и даже не был знаком с господином Кравченко. При этом офицер уточнил, что давал показания следователю в СКР, а из протокола следовало, что его допрашивали в его кабинете в «Матросской Тишине».

Сам Александр Кравченко, по словам адвоката Рощина, пояснил суду, что не имел никакого отношения к размещению на территории больницы, являющейся режимным учреждением, следственно-арестованных. По его данным, любое перемещение заключенных по палатам филиала МСЧ, которые, кстати, ничем не отличаются от камер СИЗО, проводится только сотрудниками оперчасти «Матросской Тишины», подчиняющимися начальнику учреждения. А потому без его ведома врач просто не мог удерживать заключенного, тем более «авторитета», за которым установлен особый контроль.

Напомним, что Александра Кравченко, который по иронии судьбы после ареста оказался в той же «Матросской Тишине», ГСУ СКР обвиняет в незаконном освобождении в 2020 году четверых осужденных и четверых следственно-арестованных, а также в переводе без оснований на больничный режим еще одного заключенного. При этом первоначальное обвинение во взяточничестве Александру Кравченко заменили на повлекшее тяжкие последствия злоупотребление должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). По версии следствия, умысел врача, действовавшего «вопреки интересам службы», был связан «с иной личной заинтересованностью, обусловленной желанием получить от руководства похвалу и поощрение, продвижение по службе, а также иное покровительство». Медик, по данным СКР, пытался исполнить «любыми способами ложно понятое им указание руководства по распределению и снижению количества» заключенных в «Матросской Тишине». А уже для этого он или подписывал сам, или давал указания своим подчиненным утвердить заключения о наличии у спецконтингента «объективно не проверенных и, как следствие, необоснованно выставленных диагнозов о тяжелых заболеваниях». Сам господин Кравченко вину категорически отрицает, настаивая, что принимал единственно правильные решения.

«Не представляете, какая у меня была сложная и напряженная должность. Каждый день возникали новые и зачастую уникальные проблемы, требовавшие моего личного участия»,— передал “Ъ” адвокат Рощин слова своего подзащитного. По данным подсудимого, у него в больнице находились самые тяжелые пациенты из всех СИЗО Москвы, а кроме того, в нее привозили зэков из других регионов, «с которыми просто не знали, что делать».

Адвокат также отметил, что обвинение не разъяснило, в чем заключаются тяжкие последствия от действий его доверителя. По его мнению, под этим должны подразумеваться некие материальные убытки, причинение вреда здоровью или смерти, но в данном случае благодаря врачу больные заключенные лишь сменили тюремные больничные палаты на гражданские, не совершив при этом повторных преступлений.

Сергей Сергеев