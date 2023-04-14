Цена вопроса

Результаты зимней кампании в газовой войне между Россией и ЕС можно охарактеризовать как отрезвляющие для обеих сторон. Ожидания того, что Европа замерзнет, не оправдались, равно как и ожидания, что потеря доходов от экспорта в ЕС приведет к коллапсу российской газовой отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виталий Ермаков

Виталий Ермаков



Европа в результате жестких мер экономии сумела снизить потребление газа и заместить часть российских объемов закупками у других поставщиков. Теплая зима-2022/23 и рекордные запасы газа в европейских ПХГ по окончании отопительного сезона означают, что европейцам удастся избежать физической нехватки газа и следующей зимой. За этот «успех», однако, пришлось дорого заплатить. Цены на газ в Европе в 2022 году побили все рекорды и даже сейчас, в апреле 2023 года, продолжают оставаться почти вдвое выше, чем до кризиса. Исчезновение поставок дешевой энергии из России грозит промышленности ЕС утратой конкурентоспособности и потерей рабочих мест.

Для России потеря европейского рынка в 2022 году также не привела к немедленным отрицательным последствиям. Объемы поставок резко сократились, но доходы от продаж трубопроводного газа на экспорт в 2022 году достигли почти $100 млрд, почти вдвое превысив уровень 2021 года.

Этот «успех» тем не менее также носит временный характер. Добыча и экспорт газа резко упали в 2022 году и продолжили снижаться в первом квартале 2023 года. Компенсирующий ценовой эффект идет на спад, РФ уже столкнулась с падением поступлений в бюджет от газовой отрасли.

В результате для каждой из сторон краткосрочные «успехи» вскоре могут превратиться в серьезные проблемы. Ситуация осложняется тем, что геополитические соображения превалируют над экономическими и полномасштабное восстановление газовой торговли между Россией и Европой в докризисном формате представляется совершенно невозможным.

Точка невозврата пройдена, доверие полностью разрушено. Новые инвестиции в производственные и инфраструктурные мощности, нацеленные исключительно на европейский рынок, для России сейчас исключены. Обсуждать можно лишь то, насколько цивилизованным будет развод между бывшими партнерами и возможны ли некоторые прагматичные компромиссы в течение следующих нескольких лет.

Европейцы рассчитывают, что в результате строительства новых СПГ-мощностей к 2027 году на мировом газовом рынке возникнет профицит предложения, который приведет к длительному циклу низких цен. Но до тех пор цены останутся высокими, а Европа как замыкающий рынок будет вынуждена платить премию поставщикам СПГ. Некоторый рост поставок из России помог бы Европе смягчить прохождение следующих нескольких зим, но не видится необходимым после 2027 года.

Россия, в свою очередь, в течение следующих лет столкнется с сокращением доходов от экспорта газа. Рост поставок в Китай в соответствии с текущими контрактами не способен полностью компенсировать потерю европейского рынка. Россия надеется на заключение нового гигантского договора с КНР о поставках до 50 млрд кубометров газа в год по «Силе Сибири-2», но даже в самом оптимистичном сценарии они начнутся лишь в конце 2020-х годов.

Таким образом, для РФ некоторый рост поставок в ЕС в ближайшие три-четыре года на основе имеющейся инфраструктуры мог бы стать рациональным решением в рамках переходного периода. Более того, это помогло бы избежать излишнего давления со стороны Китая в переговорах о новом «контракте века».

Виталий Ермаков, эксперт ЦКЕМИ ВШЭ