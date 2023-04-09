В трех муниципалитетах Петербурга начались довыборы

В Петербурге стартовало голосование на дополнительных выборах муниципальных депутатов. В ходе них будет выбрано пять представителей на освободившиеся мандаты, следует из данных на сайте петербургского избиркома.

Всего в трех муниципалитетах выдвинут 31 кандидат. В Колпинском районе изберут двух чиновников в МО «Понтонный», в Красносельском — двух в МО «Красное село» и одного в МО «Южно-Приморский». Для голосования открыто 19 участков, оно продлится до 20:00.

Как передает ЗАКС.Ру, на избирательном участке №1207 в Красном селе заметили списки с фамилиями. Один из членов комиссии с правом решающего голоса вычеркивал фамилии из бумаг во время голосования, рассказал наблюдатель Иван Пантилеев. По его словам, председатель УИК Татьяна Федоришина подтвердила, что на листах напечатан список бюджетников, однако позже его убрали. Наблюдатель Михаил Владимиров рассказал, что на участке составили акт о произошедшем. Исполняющая обязанности председателя УИК Нина Трофименко документ не подписала.

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