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«Фобос»: дождливый атмосферный фронт уходит из Краснодарского края

Дожди на Кубани начнут постепенно утихать, сообщил 9 апреля метеоролог, ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Фото: «Фобос»

Фото: «Фобос»

«Сегодня погода на Кубани пойдет на поправку. Дождливый атмосферный фронт будет уходить на северо-восток, унося с собой наполненные влагой облака»,– говорится в сообщении.

По данным метеоролога, в Краснодаре ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха +16…+18°. Ветер северо-восточный 3–8 м/с. Атмосферное давление будет выше нормы – 763 мм рт. ст.

Наталья Решетняк

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