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Коммерсантъ FM
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Глава Курчатовского института: США покупали ракетные двигатели РД-180, но не смогли сделать такой же металл

Президент национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук считает, что в США не смогли определить состав сплава металла, из которого изготовлены российские ракетные двигатели РД-180. Он отметил, что РФ продает эти двигатели США много лет.

«До сих пор американцы покупают наши ракетные двигатели РД-180... мы их продаем много лет. Они его разбирают, собирают, разбирают, собирают, а металл сделать не могут»,— сказал господин Ковальчук на открытой лекции в Политехническом университете Петра Великого (цитата по ТАСС).

Глава Курчатовского института также отметил высокий уровень российского ядерного вооружения. По его мнению, США придется долго догонять РФ в этой сфере, а также в развитии гиперзвуковых технологий.

«Роскосмос» на фоне введения санкций в марте 2022 года объявил о приостановке поставок ракетных двигателей в США. Также было прекращено техническое обслуживание уже поставленных двигателей. Как утверждает госкорпорация, с середины 90-х Россия поставила в США 122 РД-180 для ракет «Атлас».

Леонид Уварчев

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