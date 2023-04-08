Умер последний из обвинителей Нюрнбергского процесса Бен Ференц

Американский юрист Бен Ференц умер в возрасте 103 лет. Он оставался последним из живших обвинителей Нюрнбергского процесса. Господин Ференц добился обвинительных приговоров в отношении 22 командиров нацистских батальонов смерти.

О смерти сообщил сын господина Ференца телеканалу NBC. Причина не уточняется.

Нюрнбергский процесс продолжался с ноября 1945 года по октябрь 1946-го. Международный военный трибунал состоял из восьми судей из четырех стран антигитлеровской коалиции и четырех главных прокуроров. Бен Ференц занимался следствием. 14 из 22 командиров нацистских батальонов смерти, осуждения которых добился прокурор, были приговорены к смертной казни. Казнены были четверо.

Господин Ференц выступал за создание Международного уголовного суда и призывал США присоединиться к его работе. В последние годы критиковал решение России ввести войска на Украину.

О том, чего достиг и чего не смог достичь Нюрнбергский процесс,— в материале «Ъ» «Важен процесс».

Леонид Уварчев