Ресторанная премия Wheretoeat Russia 2023 объявила победителей

7 апреля в Российском этнографическом музее прошла торжественная

церемония награждения лауреатов национальной ресторанной премии

Wheretoeat Russia при поддержке Комитета по развитию туризма Санкт-

Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В этом году премии Wheretoeat исполнилось 10 лет, и сегодня она охватывает восемь регионов России. Региональные этапы проходят осенью, а всероссийский – весной и обычно в Москве. Но, по словам продюсера премии Ирины Тиусониной, нынешнюю юбилейную церемонию было решено провести в Петербурге, городе, где все начиналось. Генеральным партнером премии стал Сбер.

Для небывалого количества гостей – на вручение премий приехали представители индустрии из разных регионов России - был выбран самый большой и знаменитый Мраморный зал Этнографического музея. Церемония началась с фильма о том, как создавалась премия, о ее принципах и развитии. Потом ведущий вечера представил участников из рейтинга топ-100 ресторанов России. На экране возникал бренд и фотографии заведения, в зале царило ликование: каждый названный ресторан вызывал восторженные возгласы и аплодисменты причастных.

В Топ-10 ресторанов Wheretoeat Russia 2023 вошли: Birch, Санкт-Петербург; Twins Garden, Москва; Bourgeois Bohemians, Санкт-Петербург; White Rabbit, Москва; Savva, Москва; Harvest, Санкт-Петербург; Ava, Москва; Frantsuza Bistrot, Санкт-Петербург; Folk, Москва; 0.75 Please Wine & Kitchen, Красноярск.

Главную награду завоевал ресторан петербургский Birch, где кухню возглавляет шеф-повар Хезрет-Арслан Бердиев. Кстати, Birch признан лучшим в России уже во второй раз: первую победу команда ресторана одержала в 2021. И главный трофей премии — антикварная серебряная чаша — вернулся в Birch из московского Twins Garden, который возглавлял всероссийский рейтинг в 2022 году.

Победа в специальной номинации «Шеф-повар года» досталась Владимиру Мухину, бренд-шефу White Rabbit Family (Москва). Звания «Сомелье года» была удостоена Евгения Назимова, сомелье московских ресторанов Maya и Jun. Евгения дважды получала титул лучшего сомелье на Wheretoeat Moscow (в 2020 и 2022 годах). В рамках всероссийской премии это ее первая победа.

Победителем в спецноминации «Бар года» стал Nobody Knows I Suppose (Новосибирск).

Приз «За вклад в развитие ресторанной индустрии» получили известные повара и рестораторы Иван и Сергей Березуцкие (Москва).

В этом году появилась новая спецноминация - «Кондитер года», и лучшим в ней был признан Алексей Гребенщиков, шеф-кондитер петербургского ресторана Bourgeois Bohemians. Этот ресторан также взял приз «Выбор СМИ».

Еще одна новая спецноминация премии - «Ресторан-легенда». Легендой названо «Кафе Пушкинъ» (Москва).

Звание «Ресторатор года» получил Антон Пинский (Pinskiy & Co, Москва).

Также были награждены победители номинаций «Официант года по версии сервиса “нетмонет”», «Ultima Яндекс Еда» и двух гастрономических конкурсов, организованных Wheretoeat совместно с партнерами: Velleколепный Challenge среди барменов России и Bakunin Beer & Cuisine среди шеф-поваров.

На церемонии награждения оргкомитет Wheretoeat поделился своими планами на 2023 год. Главным событием грядущего лета станет гастрономический фестиваль GourmeTank совместно с брендом премиальных внедорожников Tank. Фестиваль пройдет в Москве, Петербурге и Екатеринбурге. Для этого события три шеф-повара создадут авторские сеты и впервые представят их на закрытых гастрономических ужинах для клиентов и друзей бренда. Сет-меню будет доступно посетителям этих ресторанов во время фестиваля. На осень 2023 года планируется зарубежная премьера Wheretoeat: в начале сентября пройдет первая церемония вручения наград Wheretoeat Kazakhstan.

Елена Федотова