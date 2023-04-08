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Коммерсантъ FM
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Росавация предупредила об опасности полетов над Камчаткой из-за извержения вулкана

Росавация сообщила, что извержение вулкана на Камчатке представляет опасность для самолетов, авиакомпаниям предложено использовать альтернативные маршруты. Накануне, 7 апреля, на Камчатке произошло извержение вулкана Безымянный.

Высота выброса столба пепла составила до 12 км. В Росавиации напомнили, что этому выбросу присвоен красный код опасности по шкале Международной организации гражданской авиации.

«Деятельность вулкана представляла опасность для внутренних и международных полетов»,— сообщили в Росавиации.

Безымянный — один из самых активных вулканов в мире, его высота составляет около 3 км. Выброс распространился в сторону Камчатского залива, где нет населенных пунктов и туристических групп. В тот же день, 7 апреля, у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,4.

Лусине Баласян

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