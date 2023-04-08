Медведев назвал шесть причин, по которым исчезнет Украина

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина исчезнет, поскольку она «никому не нужна». На своей странице во «ВКонтакте» он перечислил шесть пунктов, в которых расписал, почему Украина не нужна Европе, США, Африке, Латинской Америке, Азии, России и самим украинцам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Дмитрий Медведев утверждает, что помощь Украине уже привела страны Европы к «финансовому и политическому аду». Между тем политики Соединенных Штатов, по мнению господина Медведева, добиваются пиара за счет финансовой и военной поддержки, оказываемой Украине. «Рядовые американцы совершенно не понимают, вообще, что такое ''Украина'' и где ''оно'' находится»,— написал Дмитрий Медведев.

По его мнению, Африка и Латинская Америка, в свою очередь, считают, что средства США, потраченные на «бессмысленные бои где-то на Украине» можно направлять на программы социального развития латиноамериканских и африканских государств. Упомянув Азию, Дмитрий Медведев заявил, что «на российском примере» регион наблюдает, как «коллективный Запад» устраняет «крупнейших держав-конкурентов».

«Кусочки России, названные Украиной в границах 1991 года,— просто недоразумение, порожденное распадом Союза ССР. И поэтому недоукраина не нужна нам. Нам нужна Большая Великая Россия»,— заявил политик.

В шестом пункте Дмитрий Медведев написал, что из 45 млн граждан Украины в стране осталось чуть больше 20 млн человек, вынужденных «жить в постоянной тревоге и страхе». «Оставшиеся хотят куда угодно ... Да хоть к Антарктиде с пингвинами присоединиться. Лишь бы было тихо и кормили сытно»,— отметил он. «Такая Украина не нужна никому на планете. Именно поэтому ее не будет»,— заключил господин Медведев.

Лусине Баласян