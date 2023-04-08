Россия проиграла выборы в три органа ООН

Россия не смогла войти в три органа ООН по результатом выборов на этой неделе, передает The Associated Press. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд связывала это с военной операцией РФ на Украине. Вместе с тем России удалось занять места в других двух органах «путем аккламации» (упрощенная процедура).

Как пишет AP, Россия потерпела «сокрушительное поражение» от Румынии при голосовании за место в Комиссии по положению женщин Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС). Однако на сайте Комиссии указано, что Россия сохраняет членство до 2024 года (.pdf). РФ проиграла Эстонии в борьбе за членство в исполнительном совете ЮНИСЕФ, а также Армении и Чехии — в борьбе за место в Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию.

Вместе с тем Россия была избрана в Комиссию по социальному развитию путем аккламации. Это привело к отказу США и Великобритании участвовать в Комиссии. Также РФ вошла в Межправительственную рабочую группу экспертов по международным стандартам учета и отчетности.

Леонид Уварчев