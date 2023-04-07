Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Продажи чипов в мире в феврале упали на 20,7% год к году

Объем продаж полупроводников составил $39,7 млрд в феврале, что на 4% меньше по сравнению с $41,3 млрд в январе и на 20,7% меньше в сравнении с $50 млрд в феврале 2022 года. Об этом 6 апреля сообщила Ассоциация полупроводниковой промышленности (SIA). Падение почти на 21% является максимальным за 14 лет, отмечает «Интерфакс».

SIA представляет 99% полупроводниковой промышленности США по объему выручки и почти две трети компаний, производящих микросхемы за пределами США.

В региональном разрезе продажи в годовом исчислении незначительно выросли в феврале в Японии (1,2%), но снизились в Европе (-0,9%), Северной и Южной Америке (-14,8%), Азиатско-Тихоокеанском регионе/всех остальных странах (-22,1%) и Китае (-34,2%). По сравнению с предыдущим месяцем продажи снизились во всех регионах: Европе (-0,3%), Японии (-0,3%), Азиатско-Тихоокеанском регионе/всех остальных (-3,6%), Северной и Южной Америке (-5,3%) и Китае (-5,9%).

«Мировые продажи полупроводников продолжили замедляться в феврале, снижаясь из года в год и из месяца в месяц шестой месяц подряд»,— прокомментировал президент и главный исполнительный директор SIA Джон Нойфер.

В начале февраля SIA сообщила, что по итогам 2022 года продажи выросли на 3,2%, до $573,5 млрд, однако отметила падение в четвертом квартале на 14,7%.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что власти США, Японии и Нидерландов ведут переговоры о введении технологической блокады для прекращения поставок в КНР передового оборудования для производства микроэлектроники. В Китайской ассоциации полупроводниковой промышленности на это заявили, что введение новых ограничений «нанесет непоправимый ущерб». При этом российские власти на фоне введения санкций рассчитывают на помощь Пекина в закупке чипов и оборудования.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Полупроводник раздора».

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...