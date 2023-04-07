Продажи чипов в мире в феврале упали на 20,7% год к году

Объем продаж полупроводников составил $39,7 млрд в феврале, что на 4% меньше по сравнению с $41,3 млрд в январе и на 20,7% меньше в сравнении с $50 млрд в феврале 2022 года. Об этом 6 апреля сообщила Ассоциация полупроводниковой промышленности (SIA). Падение почти на 21% является максимальным за 14 лет, отмечает «Интерфакс».

SIA представляет 99% полупроводниковой промышленности США по объему выручки и почти две трети компаний, производящих микросхемы за пределами США.

В региональном разрезе продажи в годовом исчислении незначительно выросли в феврале в Японии (1,2%), но снизились в Европе (-0,9%), Северной и Южной Америке (-14,8%), Азиатско-Тихоокеанском регионе/всех остальных странах (-22,1%) и Китае (-34,2%). По сравнению с предыдущим месяцем продажи снизились во всех регионах: Европе (-0,3%), Японии (-0,3%), Азиатско-Тихоокеанском регионе/всех остальных (-3,6%), Северной и Южной Америке (-5,3%) и Китае (-5,9%).

«Мировые продажи полупроводников продолжили замедляться в феврале, снижаясь из года в год и из месяца в месяц шестой месяц подряд»,— прокомментировал президент и главный исполнительный директор SIA Джон Нойфер.

В начале февраля SIA сообщила, что по итогам 2022 года продажи выросли на 3,2%, до $573,5 млрд, однако отметила падение в четвертом квартале на 14,7%.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что власти США, Японии и Нидерландов ведут переговоры о введении технологической блокады для прекращения поставок в КНР передового оборудования для производства микроэлектроники. В Китайской ассоциации полупроводниковой промышленности на это заявили, что введение новых ограничений «нанесет непоправимый ущерб». При этом российские власти на фоне введения санкций рассчитывают на помощь Пекина в закупке чипов и оборудования.

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Мария Федотова