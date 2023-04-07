Комедия «Чижик-Пыжик возвращается» выйдет в сентябре 2023

Комедия «Чижик-Пыжик возвращается» производства Киностудии имени Горького выйдет в российский прокат осенью 2023-го, сообщила генеральный директор киностудии Юлиана Слащева.

«Мы уже делаем семейное и подростковое кино. Один детский фильм такого формата у нас в постпродакшене, то есть мы закончим и в сентябре выпустим»,— рассказала госпожа Слащева на пресс-конференции, посвященной I Всероссийскому фестивалю детского, семейного кино и анимации.

По сюжету фильма, в Санкт-Петербург на День города приезжают пятиклассники из Екатеринбурга — отличник Лева и начинающая блогерша Дана. На набережной Фонтанки ребята становятся свидетелями кражи памятника Чижику-Пыжику. Школьники отправляются на поиски грабителя.

Съемки ленты прошли летом прошлого года. Главные роли исполнили 11-летние Александра Бабаскина и Миша Мяло.

Григорий Лейба