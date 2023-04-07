В юрлице воронежской аптечной сети «Фармия» введена процедура наблюдения

Арбитражный суд Воронежской области ввел процедуру наблюдения (первая стадия банкротства) в местном ООО «Фармия». Юрлицо управляет одноименной аптечной сетью, ранее принадлежавшей предпринимателю Роману Кубаневу.

Заявление о признании «Фармии» банкротом в ноябре подало ООО «Магнит Фарма» (принадлежит розничной сети «Магнит»); сумма требований не раскрывается.

Ранее иски о банкротстве также получали другие структуры фармацевтической группы — ООО «Визит-Фарм» и ООО «Мединвест групп». А фармдистрибьютор «ФК Гранд Капитал Воронеж» направил заявление о банкротстве самого Романа Кубанева. Бизнесмен пояснял, что он выступал поручителем по долгам одного из юрлиц, отошедших новому собственнику после продажи бизнеса. Господин Кубанев, напомним, в прошлом году принял решение о продаже «Фармии» тульской сети «Здесь аптека» Дмитрия Сокола.

Подробнее о претензиях контрагентов к структурам «Фармии» — в публикации «Ъ-Черноземье» «Заместительная терапия».

Олег Мухин