Двум инвестпроектам в Кемерове одобрена инфраструктурная господдержка на 425 млн рублей

Инвестсовет при губернаторе Кузбасса одобрил строительство в Кемерове очистных сооружений и газопровода общей стоимостью 425,4 млн руб. для реализации инвестпроектов в сфере переработки вторсырья и стройиндустрии.

Для кемеровского ООО «Кузбасский скарабей», выпускающего бумагу и картон из макулатуры, будут построены очистные сооружения. Они, как сказано в сообщении пресс-службы администрации облправительства, позволят сократить внешний забор воды за счет увеличения оборотного водоснабжения. Строительство очистных замкнутого цикла также высвободит мощности водоснабжения площадки индустриального парка «Западный» для последующего развития других резидентов до 2030 года.

«Кузбасский скарабей» в период 2019-2024 годов реализует проект по производству картона и бумаги с антимикробными свойствами из макулатурного сырья стоимостью 3,42 млрд руб. Вложения инвестора уже составили 2,95 млрд руб. Директор ООО «УК “Экоимпульс”» (управляющая компания парка «Западный») Сергей Гутов на заседании инвестсовета пояснил, что стоимость предложенных к строительству очистных сооружений производительностью 3 тыс. кубометров в сутки оценивается в 385,4 млн руб. Он также указал, что 80% мощностей очистных будет потреблять «Кузбасский скарабей», а остальные 20% другие пять резидентов парка «Западный». По его данным, в настоящее время ООО «Кузбасский скарабей» по договору сбрасывает все неочищенные стоки в систему соседнего КАО «Азот», а строительство очистных сооружений позволит до 70% стоков после очистки направить обратно в оборот.

Совет также одобрил строительство газопровода для реализации проекта ООО «Кемеровский ДСК». Его директор Дмитрий Сычев на заседании совета 3 апреля сообщил, что предприятие в 2022-2024 годах инвестирует 427 млн руб. в расширение производства на 20%. Для этого, по данным Дмитрия Сычева, необходимо увеличение поставок природного газа на новую площадку – предприятие планирует потреблять 1,5 тыс. кубометров в час вместо нынешних 791 кубометра в час. Для этого нужно построить газопровод, стоимость которого оценивается в 40 млн рублей.

Как сказано в сообщении пресс-службы администрации облправительства, одобренные проекты были представлены по результатам соответствующего отбора в январе-марте 2023 года. Теперь до 31 декабря 2023 года муниципалитет Кемерова должен предоставить проектно-сметную документацию с положительным заключением госэкспертизы. После ее рассмотрения областным минэкономразвития, на строительство объектов будут выделены субсидии из федерального бюджета с областным софинансированием.

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Игорь Лавренков, Кемерово