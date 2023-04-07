Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту 10-12 км

Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту 10-12 тыс. м (10-12 км) над уровнем моря. Кадры извержения вулкана опубликовал Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН в своем Telegram-канале. Безымянный — один из самых активных вулканов в мире, его высота составляет около 3 км.

В Главном управлении МЧС по краю уточнили, что выброс распространился в сторону Камчатского залива, где нет населенных пунктов и туристических групп. Безымянному присвоен наиболее угрожающий красный код опасности для авиации.

Напомним, 7 апреля у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,4. Жертв и разрушений зафиксировано не было. Угроза цунами не объявлялась.