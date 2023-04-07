Уральского проповедника задержали по делу о дискредитации российской армии

На Урале задержали настоятеля обители милосердия для бездомных (не относится к Российской православной церкви), неопятидесятника Эдуарда Чарова, сообщил «Ъ-Урал» источник в силовых структурах. На проповедника составили протокол по 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации).

Причиной задержания Эдуарда Чарова стали его посты в социальных сетях. При опросе он от своих слов не отказался. На следующей неделе материалы дела передадут в суд.

Ранее в Краснодарском крае по делу дискредитации вооруженных сил РФ оштрафовали священника Российской православной церкви Виктора Пивоварова. Как следует из материалов дела, он, находясь в здании храма в городе Славянске-на-Кубани, «путем высказываний осуществил публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан».

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