Священник Российской православной церкви оштрафован за дискредитацию армии РФ

Славянский городской суд Краснодарского края признал местного жителя Виктора Пивоварова виновным в дискредитации вооруженных сил РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 40 тыс. руб., судебный акт размещен на сайте суда.

Виктор Пивоваров — архиепископ Славянский и Южно-Российский Российской православной церкви (РосПЦ), которая является альтернативой Русской православной церкви (Московского патриархата).

Как следует из судебного акта, 19 февраля священник РосПЦ Виктор Пивоваров, находясь в здании храма в городе Славянске-на-Кубани, «путем высказываний осуществил публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан». Свою вину в совершении административного правонарушения Виктор Пивоваров признал.

Анна Перова, Краснодар