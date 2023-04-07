Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 7 апреля

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

10:47. МЧС сообщает об обстреле села Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа Белгородской области.

9:13. Христианскую реликвию Благодатный огонь в этом году в Белгородскую область доверили доставить двум медикам, которые проявили себя во время специальной военной операции. Как заявил в соцсетях губернатор Вячеслав Гладков, «очень хочется, чтобы Благодатный огонь к нам прибывал одним из первых среди регионов страны».

«В этом году мы вместе с Владыкой подумали: было бы правильно, чтобы эту почетную миссию выполнили наши медики. Заведующая хирургическим отделением Надежда Бондаренко, женщина, которая провела, наверное, более 1000 операций. Помните, недавно она извлекла неразорвавшийся снаряд из груди раненого. И Регина Белименко, девушка, которая работает медсестрой во второй горбольнице. В свободное время она уделяет огромное внимание, участвует в нашей белгородской самообороне. И я надеюсь, все наши мероприятия удастся реализовать на следующей неделе. И эти две замечательных женщины привезут Благодатный огонь, который разъедется по православным храмам Белгородской области»,- рассказал господин Гладков.

8:50. Администрация Новодеревеньковского района Орловской области, бизнес и жители муниципалитета, а также представители общественных организаций передали в район проведения спецоперации посылку с инструментами, предметами личной гигиены и экипировкой, а также продуктами и лекарственными препаратами. Груз доставлен под Кременную ЛНР.

8:32. Губернатор Белгородской области Вячеслава Гладкова в ходе вчерашнего вечернего эфира уточнил, что во время недавнего обстрела со стороны Украины деревни Новая Таволжанка не всех эвакуировали на бронеавтомобилях. Но такой транспорт был: «Бронеавтомобиль им вызвали, отправили. Понимаем, кто был за рулем, и каких жителей из каких домов перевозили. Конечно, не все, кто выезжал, делали это на бронеавтомобиле».

Также глава региона ответил на вопрос о сроках прописки в предоставляемых квартирах гражданам из приграничных сел. «Как только квартиры поступают в вашу собственность, вы сразу же подаете документы»,- заверил он.

7:30. Вчера в Данковском районе Липецкой области простились с погибшим в ходе специальной военной операции мобилизованным Сергеем Ракчеевым. По данным местных СМИ, до СВО он 20 лет работал водителем «скорой помощи» в Центральной районной больнице, затем прошел переподготовку и стал пулеметчиком разведывательного отделения, а погиб 18 февраля. Уроженец Данковского района имел аграрное образование и отслужил срочную службу. Его с почестями похоронили на городском кладбище. В последний путь кавалера ордена Мужества провожали близкие и друзья, у него остались жена и дочь.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 6 апреля