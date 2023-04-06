Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 6 апреля

11:47. Администрация Орла передала еще около 200 кг гуманитарной помощи военнослужащим, участвующим в СВО. Гуманитарный груз включает преимущественно продовольствие: крупы, тушенку, рыбные консервы, консервированные овощи, супы и лапшу быстрого приготовления, чай и кофе, сладости.

9:40. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков раскрыл подробности обстрела села Дроновка Грайворонского горокруга. Вчера вечером несколько домов получили повреждения. Господин Гладков пообещал, что в ближайшие один-два дня в селе начнутся восстановительные работы.

9:20. В Орловской области создана межведомственная комиссия по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Ее возглавит первый вице-губернатор — руководитель администрации губернатора и правительства Орловской области Вадим Соколов.

8:40. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о минометном обстреле поселка Запесочье Погарского района. Пострадавших нет.