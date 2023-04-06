Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 12:20

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 6 апреля

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

11:47. Администрация Орла передала еще около 200 кг гуманитарной помощи военнослужащим, участвующим в СВО. Гуманитарный груз включает преимущественно продовольствие: крупы, тушенку, рыбные консервы, консервированные овощи, супы и лапшу быстрого приготовления, чай и кофе, сладости.

9:40. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков раскрыл подробности обстрела села Дроновка Грайворонского горокруга. Вчера вечером несколько домов получили повреждения. Господин Гладков пообещал, что в ближайшие один-два дня в селе начнутся восстановительные работы.

9:20. В Орловской области создана межведомственная комиссия по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Ее возглавит первый вице-губернатор — руководитель администрации губернатора и правительства Орловской области Вадим Соколов.

8:40. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о минометном обстреле поселка Запесочье Погарского района. Пострадавших нет.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 5 апреля

В результате очередного обстрела со стороны Украины без энергоснабжения остался поселок Краснооктябрьский Глушковского района Курской области, рассказал губернатор Роман Старовойт. Он отметил, что люди...

Читать далее

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...