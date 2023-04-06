«ВКонтакте» отрицает запрет на рекламу услуг по переезду за границу

В соцсети «ВКонтакте» нет запрета на рекламу услуг по переезду за границу, сообщили RTVI в пресс-службу компании. В пресс-службе утверждают, что соответствующие правилам размещения рекламы объявления с услугами по переезду за границу по-прежнему размещаются на платформе.

Ранее Telegram-канал Baza со ссылкой на источник в соцсети сообщил, что «ВКонтакте» ввела запрет на рекламу любых услуг, связанных с переездом за границу. Источник медиапроекта утверждал, что запрет ввели еще осенью 2022 года — почти сразу после объявления мобилизации в сентябре, но применять его тогда не стали. Telegram-канал также опубликовал скриншот переписки рекламодателя со службой поддержки соцсети. В ответе службы сообщается о запрете на рекламу подобных услуг.

«Модерация VK просит корректировать рекламные посты, которые нарушают правила размещения на площадке и вводят в заблуждение пользователей. В данном случае был нарушен пункт правил 2.3 — несоответствие объявления содержанию страницы»,— сообщили в пресс-службе «ВКонтакте». Там также назвали некорректным ответ службы поддержки и добавили, что ранее аналогичные объявления рекламодателя проходили модерацию, поскольку соответствовали правилам рекламы.

Олеся Павленко