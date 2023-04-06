«Газпром» и Ленобласть сверили цифры

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали новую редакцию программы развития газоснабжения и газификации региона до 2025 года. До конца 2025 года планируется подключить к голубому топливу 497 населенных пунктов Ленобласти и построить 4 тыс. км межпоселковых и распределительных газопроводов. Стоимость программы оценивается в 38,3 млрд рублей, на субсидирование газификации домовладений в бюджете Ленобласти на этот период предусмотрено 3 млрд рублей, хотя расчет показывает, что эта сумма должна быть выше более чем в три раза.

Программа газификация Ленинградской области была утверждена губернатором Александром Дрозденко еще в конце прошлого года. В декабре 2022 года «Ъ-СПб» сообщал, что документ находится на утверждении в ПАО «Газпром» (см. «Ъ-СПб» от 16.12.2022). С того момента цифры были актуализированы, сообщили в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Ленинградская область». Вместо планируемых 55 тыс. домовладений будет газифицировано 59 тыс. Кроме этого, газ подведут к 110 котельным региона, построят семь газопроводов-отводов и ГРС. Компания «Газпром газораспределение Ленинградская область» проведет техническое перевооружение и реконструкцию 12 газораспределительных станций, мощности которых полностью задействованы. По предложению региона и ПАО «Газпром» в актуальную редакцию программы включены межпоселковые газопроводы для Волховского, Всеволожского, Гатчинского, Лодейнопольского, Ломоносовского, Подпорожского, Приозерского и Тосненского районов.

К концу 2022 года АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» приняло более 22 тыс. заявок на догазификацию и заключило 20,7 тыс. договоров, до границ земельных участков было проложено более 8 тыс. газопроводов. К настоящему времени количество обращений увеличилось до 25 тыс., договоров заключено 23,6 тыс., до границ земельных участков проведено 11,5 тыс. газопроводов, рассказали в пресс-службе компании.

Ленинградская область продолжает оказывать меры поддержки гражданам, участвующим в программе догазификации, информирует пресс-служба областной администрации. Правительством региона установлены субсидии на газификацию домовладений. На максимальный размер субсидии на одно домовладение в размере 300 тыс. рублей могут претендовать ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица. 200 тыс. рублей выделяется льготным категориям граждан и 180 тыс. рублей — остальным собственникам домовладений.

Как уточнили в пресс-службе правительства Ленобласти, на субсидирование догазификации ленинградцев в этом году в бюджете региона заложено 600 млн рублей, на 2024–2025 годы — по 1,2 млрд рублей. Этих денег явно недостаточно, чтобы субсидировать догазификацию всех заявленных 59 тыс. домовладений. По минимальным расчетам, общая сумма субсидий на три года должна составлять 10,6 млрд рублей. В пресс-службе областной администрации пояснили: если возникнет столько желающих на получение субсидии, что появится необходимость внести поправки в бюджет, их внесут. Пока, по мнению пресс-службы, все идет в плановом режиме.

Александра Тен